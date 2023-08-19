联想 Legion Go 游戏掌机细节曝光：8 英寸屏幕、AMD Ryzen Z1 芯片

IT之家 8 月 19 日消息，国外科技媒体 Windows Report 日前发布报道，分享了联想 Legion Go 掌机的渲染图；在今天发布的后续报道中，分享了关于该掌机的更多渲染图和规格信息。

IT之家在此简要汇总下联想 Legion Go 掌机的要点如下：

Legion Go 是联想的最新游戏掌机，运行 Win11 系统。

联想有望在 IFA 2023 上宣布这款游戏掌机，该媒体还预估同步推出大量游戏设备。

Legion Go 在上市之后，对标 Steam Deck、Rog Ally 和 AYANEO 等友商产品。

游戏掌机配备了卓越的硬件性能。

游戏掌机将会搭配 AR 眼镜发售。

配 8 英寸屏幕

报告称 Legion Go 游戏掌机和 Steam Deck 和 Rog Ally 类似，配备 8 英寸屏幕，长宽比为 16：9 或者 16：10。

从渲染图来看，Legion Go 游戏掌机的边框比其它友商掌机更窄，应该可以提供更沉浸的游戏体验。

目前还有消息称该屏幕支持触控，但目前无法确认。

手柄符合人工工学

joy-cons 采用经典的按键布局，除了常规的 D-Pad 和 ABXY 等按键之外，从渲染图推测还配备了霍尔效应（Hall Effect）操作杆。

每个 joy-con 按键在背面都配有释放按钮，此外还有 LT / LB 和 RT / RB 按钮。

此外设备背面还有一些进气散热口，排气口位于顶部侧面，预估长时间游戏不会严重发热。

性能

报道称 Legion Go 游戏掌机运行 Win11 系统，可以运行 AAA 级别的 PC 游戏。

目前没有相关的数据，不过消息称这款掌机配备 AMD 的 Ryzen Z1 处理器，搭配高性能散热系统和 Thunderbolt 端口，配备 MicroSD 读卡器和 3.5mm 耳机端口。

电池

目前没有准确的续航数据，不过从厚度来判断，预估容量不低。

售价

该媒体预估联想的这款游戏掌机定价在 600-900 美元（IT之家备注：当前约 4380 - 6570 元人民币）之间，会在 IFA 2023 大展上公布。

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