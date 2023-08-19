光威神策 DDR5-7200 内存上架：海力士 A-Die / 10 层 PCB，32GB 1499 元

IT之家 8 月 19 日消息，光威今年 7 月份发布的神策 DDR5 高频内存现已上架，DDR5-7200（16GB*2）套装售价 1499 元。

IT之家附神策系列内存介绍如下：

光威神策 DDR5 7200MHz 内存套装采用海力士 A-Die 颗粒打造，在高达 7200MHz 频率下运行时序低至 CL34。

神策系列采用加厚的 10μm 金手指延长内存的使用寿命，通过先进的材料和设计，金手指的耐用性得到极大增强。

本次发布的神策 DDR5 内存在选用特挑 Hynix A-Die 超频颗粒的基础上，使用具备更强电气性能的 10 层 PCB 板。官方称，10 层 PCB 板是一项成熟的超频基本配置，它采用了先进的层叠设计，将电路布线层层叠加，为玩家提供前所未有的性能提升。

此外，该系列内存采用了全新散热设计，在 2.0mm 厚度的散热片内部，加入铜均热板。铜片紧贴导热硅脂，导热性能强强联合，可在内存高频运行、手动超频时提供更为强悍的散热支撑。同时产品的双面都采用了显卡级的高性能硅脂散热垫，紧贴散热片、PCB 和颗粒即使深陷热量战场也能强效导热。

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