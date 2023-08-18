首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>笔记本

荣耀推出 MagicBook 14 32GB 大内存版，首发 5599 元

2023/8/18 17:20:06 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 8 月 18 日消息，荣耀 MagicBook 14 i5-13500H + 32GB 大内存版今日开启预售，首发 5599 元，8 月 24 日开售。

据 IT 之家此前报道，荣耀今年 4 月推出了 MagicBook 14 2023 系列笔记本卖，搭载 13代酷睿 H 系列处理器，配备最新的 OS Turbo 2.0 技术，i5-13500H+16G+1TB 首发售价 5299 元。

屏幕方面，MagicBook 14 2023 搭载 14.2 英寸屏，3:2 比例，屏占比高达 91.5%，2520*1680 分辨率，460nits 超高亮度，120Hz 高刷新率，10.7 亿色，100% sRGB 色域，三重护眼认证再有类自然光护眼技术加持。

配置方面，荣耀 MagicBook 14 系列 2023 全系搭载 13代酷睿 i5-13500H 处理器，还可选 NVIDIA GeForce RTX  3050 独立显卡版本可选，全新散热设计。

其他方面，MagicBook 14 系列 2023 搭载 75Wh 大电池，支持 OS Turbo 2.0 技术，功耗调优持续升级，综合续航时长最高可达 15 小时。接口包括两个 USB-C、一个 USB-A、一个 HDMI 和一个耳麦接口。

京东荣耀笔记本电脑 MagicBook 14 2023 标压 i5-13500H 32G 1TB 2.5K5599 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：笔记本荣耀

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用