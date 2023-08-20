微软推进 ReFS 文件系统在 Win11 上的支持

IT之家 8 月 20 日消息，微软在 2011 年 12 月推出 Windows 8 时，还同时推出了一种新的文件系统，叫做 ReFS（Resilient File System，弹性文件系统）。与 NTFS（New Technology File System，新技术文件系统）相比，ReFS 具有更高的抗损性、更好的性能（如在虚拟机上）、更大的数据容量支持（ReFS 支持高达 35PB，而 NTFS 只支持 256TB）等优势。

然而到目前为止，这种新一代的文件系统只限于在 Windows Server 使用。事实上，微软在 2017 年就限制了 ReFS 在 Windows 10 专业版和企业版上的支持。

IT之家注意到，今年 1 月，该公司开始允许在 ReFS 卷上安装 Windows 11，这意味着微软想要将 ReFS 带给更广泛的用户群。当时，如果用户想要尝试在这种文件系统上运行 Windows，只能进行全新安装，无法进行原地升级。不过这种情况即将改变，因为最新的 Windows 11 Canary 版本 25931 开始支持原地升级了。

推特用户和 Windows 爱好者 Xeno 发现，在他们的 Windows 11 Canary 频道版本 25931 中，可以对 ReFS 卷进行原地升级了。如上图所示，在新的 Canary 版本 25931 中模拟了一个在 ReFS 卷上进行 Windows 11 原地升级的过程，安装程序可以正常进行，而在之前的版本中这会失败。

这并不是微软在 Windows 11 上支持 ReFS 方面所取得的唯一进展，该公司还将该文件系统版本从之前的 3.0.9 更新到了 3.10。不过，在 ReFS 成为所有用户的安装选项之前可能还需要一段时间，更有可能的是微软会同时提供 NTFS 和 ReFS 两种选择。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。