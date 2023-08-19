微软 Win11 Beta 预览版 226x1.2199 发布，原生支持多种压缩格式

IT之家 8 月 19 日消息，当地时间周五，微软面向 Beta 频道推送了 Windows 11 Insider 预览版 Build 22621.2199 和 22631.2199 更新。

IT之家注：版本号为 22631.2199 默认状态下为开启新功能，22621.2199 则是默认关闭新功能。

此次更新通过整合 libarchive 开源项目， 原生支持 tar、tar.gz、tar.bz2、tar.zst、tar.xz、tgz、tbz2、tzst、txz、rar、7z 等多种压缩格式，兑现了今年 5 月 24 日微软开发者大会上的承诺。

不过需要注意的是，该版本目前不支持解压设有密码的压缩文件。

同时，该版本更新推出了新的截图工具（版本 11.2306.43.0 及更高）。此更新引入了新按钮，可在画图中编辑屏幕截图，在微软内置的视频编辑器 Clipchamp 中编辑录屏。

此外，该版本还带来了多项更新和改进如下：

此次更新后，开始菜单中无法提供详细缩略图预览的文件，将不再显示空白预览区域。

在右键点击任务栏之后的“任务栏设置”中，“任务栏行为”可将“合并任务栏按钮并隐藏标签”调整为“从不”，从而可开启任务栏“从不合并”模式，且支持多显示器场景的任务栏单独设置。

“讲述人”工具得到改进，默认“详细信息级别”从 2 更改为 3，将公布 "即时上下文名称和类型"。此版本还添加了繁体中文字典，用户在使用“讲述人”输入繁体中文字符时将不再受限。

此次更新还带来了如下功能修复：

Win11 Build 22631.2199 修复内容如下

[任务栏和系统托盘]

修复了在最近几次预览版推送中导致任务栏中应用程序图标无法移动、尝试移动就开始重叠的问题。

修复了导致“安全删除硬件”图标无法如期出现在系统托盘中的问题。

修复了在打开多个应用程序窗口时，无法尝试结束任务功能的问题。

修复了在某些应用程序上使用 "结束任务" 会导致其他无关应用程序关闭的问题。

[文件资源管理器]

通过一些措施来提高压缩过程中归档功能的性能。

[输入]

修正了一个问题，该问题会导致某些 Insiders 在使用日文和中文 IME 输入最新航班信息后无法正常工作。

[讲述人］

修正了一个问题，当使用向上和向下箭头导航时，讲述人 无法读取各种网页上组合框中的各种列表项。

修正了一个问题，即使用户实际上可以从组合框列表项中选择不同的值，讲述人仍会错误地将组合框宣布为只读。

解决了讲述人不显示单选按钮的选中和未选中状态，而是显示每个项目的选中状态的问题。

修正了一个问题，使用箭头键在日期 / 时间选择器中导航时，会播报较旧的信息。

修正了一个问题，当使用左右箭头键在表格中导航时，讲述人会错误地读取上一单元格和当前单元格的内容。

修正了一个问题，在该问题中，即使导航到内部控件，讲述人也会错误地读取旧的窗口标题。

修正了一个问题，在联机 word 文档中调用向上箭头时，旁白会读取整个段落。

修正了一个问题，当新段落以标点符号开始时，旁白会错误地读出上一段落的最后一个字。

修正了一个问题，即在网页上的某些文本字段中使用退格键时，旁白程序不会显示被删除的字符。

修正了叙述器中的一个问题，在 CVV 编辑栏中输入任何数字时，讲述人应只显示 "隐藏"，而不是 "CVV 编辑，选择了隐藏的新行"。

修正了一个问题，在扫描模式下使用 H 键导航时，讲述人无法检测某些网页上的不同标题。

修正了讲述人扫描模式箭头导航跳过容器中第一个项目的问题。

修正了一个问题，在扫描模式下使用 D 键通过地标导航后，讲述人会跳过第一个项目。

修正了一个问题，在扫描模式下使用上下箭头键时，如果存在复选框列表，则旁白器的焦点不会移过第一个复选框。

修正了一个问题，在扫描模式下使用上下箭头导航并使用回车 / 空格键激活组合框时，讲述人无法激活组合框。

修复了在扫描模式下使用上下箭头导航时，讲述人会折叠组合框的问题。

修正了一个问题，第二次进入对话框时，导航命令在对话框中无法按预期执行。

修正了一个问题，在网页上使用“讲述人”键 + Ctrl + F 组合键时，“查找”功能无法正常工作。

[任务管理器]

更新了“性能”页面的摘要视图（双击导航窗格中的图表即可看到），使窗口更小。

[HDR 桌面壁纸］

修正了一个问题，即虽然启用了 HDR，但 HDR 壁纸可能会显得模糊不清。

修正了无法为壁纸幻灯片选择 .JXL 文件的问题。

Win 11 Build 22621.2199 和版本 22631.2199 的修复内容如下

新功能！此更新添加了影响应用程序默认设置的新功能。要了解更多信息，请参阅 Windows 中应用固定和应用默认设置的原则性方法。

此更新可解决导致 Windows 故障的问题。当您在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker 时，就会出现这种情况。

此更新解决了一个影响远程桌面会话的问题。有时，您在尝试登录会话时会收到错误信息。

此更新解决了一个影响搜索图标的问题。选择该图标时，搜索应用程序不会打开。这种情况会在机器休眠后出现。

此更新解决了一个问题，即无法正确识别任务栏上的搜索框和搜索框内的搜索高亮显示。

此更新为 D3D12 独立设备添加了新的 API。您可以使用它在同一适配器上创建多个 D3D12 设备。要了解更多信息，请参阅 D3D12 独立设备。

此更新解决了一个影响磁盘分区的问题。系统可能会停止工作。删除磁盘分区并将已删除分区的空间添加到现有 BitLocker 分区后会出现这种情况。

此更新解决了一个影响“开始”菜单图标的问题。首次登录后，这些图标会丢失。

此更新支持以色列的夏令时（DST）变化。

此更新提高了搜索应用程序的可靠性。

此更新解决了一个影响发送到虚拟打印队列的打印任务的问题。它们会在没有错误的情况下失败。

此更新解决了一个影响搜索框大小的问题。在 Microsoft Surface Pro 和 Surface Book 设备的平板电脑态势模式下，搜索框的大小会减小。

此更新解决了一个影响 TAB 键的问题。使用该键浏览搜索结果需要额外的操作。

此更新解决了一个影响组策略服务的问题。它不会等待网络可用 30 秒（默认等待时间）。因此，组策略无法得到正确处理。

此更新解决了一个影响设置的问题。即使您打开了设置应用中 Windows 备份页面上的切换开关，它们也不会同步。

此更新解决了一个影响策略结果集 (RSOP) 的问题。Windows LAPS "BackupDirectory" 策略设置未被报告。当设置为 1（即 "备份到 AAD"）时，就会出现这种情况。

此更新可解决导致 CPU 占用率高的问题。启用 "fBlockNonDomain 策略" 时会出现这种情况。

此更新解决了一个影响使用 Windows Update for Business 的用户的问题。在登录时要求您更改密码后，更改操作会失败。然后您就无法登录。错误代码为 0xc000006d。

此更新解决了一个影响 WS_EX_LAYERED 窗口的问题。窗口可能会以错误的尺寸或位置呈现。缩放显示屏幕时会出现这种情况。

已知问题

[常规]

更新至该版本后，“检查更新”不会如期出现在“设置”>“Windows 更新”下。要手动检查更新，可以打开 Windows 终端（或运行对话框）并输入 USOClient StartInteractiveScan 命令，该命令将执行与单击 Windows 更新中的 "检查更新" 按钮相同的功能。请注意，运行该命令不会显示任何输出。要确认操作是否成功，可以在打开 Windows Update 设置页面时运行该命令。您应该会看到设备正在检查更新。

我们正在修复在尝试进入安全模式时导致 explorer.exe 在登录屏幕上崩溃的问题。

[文件资源管理器]

在某些情况下，文件资源管理器中的上下文菜单背景可能会显示为透明。

调查桌面上的图标可能全部变为空白的问题。如果出现这种情况，右键单击并刷新桌面即可绕过该问题。

[讲述人]

您可能会看到某些字符串没有根据所选语言进行本地化。这将在未来的预览版推送中修复。

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