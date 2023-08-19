微软 Win11 Dev 预览版 23526 发布：改进开始菜单预览逻辑，修复无法加载任务栏问题

IT之家 8 月 19 日消息，昨日IT之家报道了微软面向 Dev 频道 Windows Insider 成员先发布后撤回 Win11 Build 23526 预览版更新的消息，而在稍晚些时候，这一版本的更新和 ISO 镜像又得以重新发布，一起来看一看都有哪些变化和改进。

根据官方博客提供的更新日志，此次更新后，开始菜单中无法提供详细缩略图预览的文件，将不再显示空白预览区域。

此外，显示器连接的“快速设置”也在 Build 23516 版本基础上得到优化，现可在找不到对应显示器时，在“快速设置”面板中提供疑难解答入口。

“讲述人”工具得到改进，默认“详细信息级别”从 2 更改为 3，将公布 "即时上下文名称和类型"。此版本还添加了繁体中文字典，用户在使用“讲述人”输入繁体中文字符时将不再受限。

此次更新还带来了如下功能修复：

[开始菜单］

修复了在高对比度主题下，打开开始菜单中的“所有应用程序”列表，“系统”标记颜色渲染错误的问题。

[任务栏和系统托盘］

修复了某些 Insiders 在安装上一版本后登录电脑后无法加载任务栏的问题。

在未连接辅助显示器时，禁用默认情况下取消组合其他屏幕上任务栏按钮的设置。

修正了一个问题，即如果任务栏设置为未组合，即使动画已关闭，仍会显示动画。

修复了在最近的 Insider 版本中，在桌面间切换后任务栏上的应用程序图标会变空（无图标）的问题。

修正了一个问题，即当使用键盘导航在图标之间移动焦点时，隐藏图标的快捷方式可能会意外关闭。

修正了一个问题，即当任务栏设置为未组合时，使用拖动重新排列溢出区域中的图标效果不佳。

修正了在某些情况下可能很难看到新铃声图标的问题，因为在任务栏为暗色时，该图标使用的是暗色轮廓。

修正了一个问题，即如果在任务栏中启用了”结束任务“选项，则该设置不会在升级时持续存在。

修正了一个问题，即升级后，即使电脑支持蓝牙且“设置”中显示了蓝牙选项，系统托盘中的蓝牙图标也可能不会显示在系统托盘中。

[开始菜单］

修正了一个问题，即如果尝试卸载某些应用程序，只会打开“设置”，而不会导航到 "已安装的应用程序" 页面。

[文件资源管理器］

修复了在最近几次预览版推送中启动文件资源管理器或与之交互时 explorer.exe 崩溃的问题。

修正了使用文件夹选项中的重置文件夹按钮可能导致 explorer.exe 崩溃的问题。

修正了一个问题：即如果显示语言设置为阿拉伯语或希伯来语，文件资源管理器地址栏中的楔形符号会指向错误的方向。

修正了一个问题：在最新的 Insider 版本中，在文件资源管理器中将文件保存到 OneDrive 位置可能会耗费很长时间，导致保存文件的应用程序似乎变得反应迟钝。

修复了文件资源管理器中的上下文菜单和下拉菜单无法与触控配合使用的问题。

再次修复了导致上下文菜单和下拉菜单背景透明的问题。

修正了一个问题：即在新支持的归档格式上单击右键拖动时显示的菜单中没有像压缩文件那样的解压缩选项。

[Dev Drives]

修正了一个问题：即 Dev Drives 在升级到新版本后可能无法自动挂载，导致试图访问它们的应用程序无法运行。

改进了 Dev 硬盘格式化失败时的错误信息。

修正了一个与使用 Dev Drives 有关的问题，该问题可能会在升级时导致错误检查，出现 INVALID DATA TRAP（然后升级会回滚）。

[高清背景］

修复了在使用 HDR 壁纸时可能导致 explorer.exe 偶尔崩溃的问题。

[讲述人]

修正了一个问题：当使用向上和向下箭头导航时，“讲述人”无法读取各种网页上组合框中的各种列表项。

修正了一个问题：即使用户实际上可以从组合框列表项中选择不同的值，“讲述人”仍会错误地将组合框宣布为只读。

解决了“讲述人”不显示单选按钮的选中和未选中状态，而是显示每个项目的选中状态的问题。

修正了一个问题：使用箭头键在日期 / 时间选择器中导航时，“讲述人”会播报较旧的信息。

修正了一个问题：当使用左右箭头键在表格中导航时，“讲述人”会错误地读取上一单元格和当前单元格的内容。

修正了一个问题：在该问题中，即使导航到内部控件，“讲述人”也会错误地读取旧的窗口标题。

修正了一个问题：在联机 word 文档中调用向上箭头时，讲述人会读取整个段落。

修正了一个问题：当新段落以标点符号开始时，“讲述人”会错误地读出上一段落的最后一个字。

修正了一个问题：即在网页上的某些文本字段中使用退格键时，“讲述人”程序不会显示被删除的字符。

修正了“讲述人”中的一个问题：即在 CVV 编辑栏中输入任何数字时，“讲述人”应只显示 "隐藏"，而不是“CVV 编辑，选择了隐藏的新行”。

修正了一个问题：在扫描模式下使用 H 键导航时，“讲述人”无法检测某些网页上的不同标题。

修正了“讲述人”扫描模式箭头导航跳过容器中第一个项目的问题。

修正了一个问题：在扫描模式下使用 H 键通过地标导航后，“讲述人”会跳过第一个项目。

修正了一个问题：在扫描模式下使用上下箭头键时，如果存在复选框列表，则旁白器的焦点不会移过第一个复选框。

修正了一个问题：在扫描模式下使用上下箭头导航并使用回车 / 空格键激活组合框时，“讲述人”无法激活组合框。

修正了一个问题：在扫描模式下使用上下箭头导航时，“讲述人”会折叠组合框的问题。

修正了一个问题：第二次进入对话框时，导航命令在对话框中无法按预期执行。

修正了一个问题：在网页上使用“讲述人”键 + Ctrl + F 组合键时，“讲述人查找” 功能无法正常工作。

[输入]

修正了一个问题：即在过去的几次飞行中，如果您选择了使用以前版本的 IME，在某些应用程序中使用日文和中文 IME 输入时可能无法按照预期执行。如果您在安装此版本后继续遇到问题，请提交反馈。

修正了一个问题：即当墨迹输入文本字段时，如果使用中文书写，某些字符会被视为轻敲而不起作用。

修正了一个问题：即在放大镜运行时向文本字段输入墨水，会因墨水偏移而效果不佳。

[其他]

修正了一个问题：在最近的版本中，当连接到云电脑时移除显示器可能导致黑屏，只能看到鼠标。

进行了一些修复：以改善 "共享" 对话框与屏幕阅读器的配合，并解决了其他一些辅助功能问题。

[已知问题]

[一般] 我们正在修复导致资源管理器在尝试进入安全模式时在登录屏幕上崩溃的问题。

[开始菜单] “开始”菜单上“所有应用”下的某些应用（如通过 Microsoft Edge 安装的 PWA 应用）可能会被错误地标记为系统组件。

[在任务栏上搜索] 有时，将鼠标悬停在搜索框上时的工具提示与当前搜索突出显示不匹配。

[Windows Copilot] 您可以使用 Alt + Tab 切换出 Windows Copilot，但不能切换回 Windows Copilot。Windows + C 将把焦点移回 Windows Copilot 首次启动或使用语音访问刷新 Copilot 后，您需要使用“显示网格”命令首次单击“询问我任何事情”框。

IT之家附更新日志：点此查看

ISO 镜像文件：点此下载





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