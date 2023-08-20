苹果 iOS 17 新特性：为电动车主提供实时可用充电站信息

IT之家 8 月 20 日消息，据外媒 9to5mac 报道，苹果 iOS 17 将会具有一个对电动汽车车主来说非常便利的功能：iPhone 手机内置的地图 App 将实时显示充电设施可用性信息。而在 iOS 17 Beta 1 版本中，该功能仍处于开发阶段，“缺少一些必要数据”。

据称，iOS 17 的地图首先会提示电动车主设置自己首选的充电网络，可选项包括 Electrify America、Chargepoint、特斯拉超级充电网络等。在选定充电网络之后，地图 App 即可为用户提供实时的充电可用性信息，包括特定充电站的可用车位总数、被占用的车位数量。

三年前的 WWDC 2020 大会上，苹果就已经宣布为电动汽车提供“电动汽车路线系统”。该功能在时隔近两年才为福特 Mustang Mach-E 车型提供。IT之家此前报道，在连接了车辆 CarPlay 的 iPhone 上启用了该功能之后，用户可以创建新的导航路线，行程结束后可在手机上查看车辆的预估剩余续航。此外，苹果地图 App 还支持自动在沿途的电动汽车充电站添加停车点。

随后在今年早些时候，保时捷 Taycan 车型也获得这一功能的支持。目前，上文提到的“充电设施可用性实时显示”功能，预计只适用于支持“电动汽车路线系统”的车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。