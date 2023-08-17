苹果 iOS 17 正式版 9 月中下旬发布，但部分新功能将延后推出

IT之家 8 月 17 日消息，苹果公司预计将在 9 月中下旬推出 iOS 17 正式版，iPhone XS 及更新的机型可免费更新。这次更新包含了许多新功能，但IT之家注意到，根据苹果公司的网站显示，并不是所有的功能都会立即可用。

下面列出了苹果表示“将在今年晚些时候推出”的三项功能，作为未来 iOS 17 版本的一部分，例如 iOS 17.1 或 iOS 17.2。苹果公司已经在内部测试 iOS 17.1 数周，该更新可能会在 10 月底发布。

日记应用：全新的日记应用将允许 iPhone 用户回顾他们的一天和回忆，包括文本、照片、音乐、音频录音等。该应用将根据最近设备上的活动提供个性化的建议。

Apple Music 协作播放列表：Apple Music 的新协作播放列表功能将允许多人添加、重新排序和移除共享播放列表中的歌曲。

通过互联网进行 AirDrop 传输：如果你通过 AirDrop 向另一个用户发送内容，例如图片或视频，当你离开 AirDrop 范围时，传输将能够通过互联网连接继续进行，只要你和接收者都登录了 iCloud 账号。

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