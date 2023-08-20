《博德之门 3》Steam 平台销量达 520 万份，上线 2 周卖出约 270 万份

IT之家 8 月 20 日消息，据比利时驻华使馆微博 8 月 17 日宣布，截至 8 月 16 日，“本十年最佳幻想类角色扮演游戏之一”《博德之门 3》已经达成如下成就：

Steam 平台销量达 520 万份，同时在线用户数超过 87 万，游戏好评率达到 94.3%

评分网站 Metacritic 上，《博德之门 3》已经是有史以来评分第八高的游戏，平均评分为 97%，也是自 2010 年以来评分最高的游戏。

比利时驻华使馆如此盛赞这款出自该国工作室的游戏：

…… 这款游戏就像桌游《龙与地下城》一样，玩家选择接下来做什么，但动作能否成功由投掷 20 面的骰子（就是“D20”）来决定。如果运气超棒，掷了 20，箭就会正中靶心。此外，掷骰子的结果会受到角色能力和经验的影响。 比利时游戏开发者掷骰子…… 大成功！

而在《博德之门 3》8 月 3 日发售前几天，拉瑞安工作室 CEO Swen Vincke 曾证实，该游戏的抢先体验版销量已超过 250 万份。从游戏发售到 8 月 16 日之间的近两周时间里，总销量大约为 270 万套。

另据IT之家此前报道，游戏评测机构 IGN 日前也公布了这款大作的完整评测：取得满分 10 分，并被评价为“杰作”“编辑精选”。IGN 编辑 Leana Hafer 指出，这款“令人难忘、令人兴奋、令人耳目一新”，且表现形式优美，为整个 CRPG 游戏（computer role-playing game，电脑角色扮演游戏）类型“树立了新的标杆”。

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