《博德之门 3》拉瑞安工作室：绝不会忽视玩家体验，将尽快为游戏准备下一轮热修复补丁

IT之家 8 月 16 日消息，游戏《博德之门 3》在推出后受到了众多玩家们的好评，IT之家早前曾报道，根据 Metacritic 网站的最新数据，《博德之门 3》目前已经超越《塞尔达传说：王国之泪》，成为截至目前“2023 年评分最高的新游戏”，而近期《博德之门 3》开发商拉瑞安工作室也在积极地处理游戏的一系列 Bug。

IT之家经过查询得知，《博德之门 3》正式版上市后，目前官方已经为该游戏推出了三个热修复程序，而拉瑞安工作室首席执行官 Swen Vincke 今日在 X 平台发布多条贴文，透露了游戏之后的更新计划。

▲ 图源 Swen Vincke 在 X 平台发布的贴文

Swen Vincke 表示：“拉瑞安工作室一直将玩家的游玩体验放在首位，自《博德之门 3》发售以来，团队很欣慰能够看到众多的玩家沉浸于游戏世界中，拉瑞安工作室将最大限度保证玩家们的游戏体验，尽快为游戏准备下一轮热修复补丁”。

据悉，拉瑞安工作室目前正在准备《博德之门 3》的第四个热修复程序，并计划在此之后推出本作的首个主要补丁，其中一号补丁将包含“1000 多项修复和调整”，随后还有二号补丁，但官方暂未披露二号补丁的具体内容。

Swen Vincke 同时表示，“玩家们所提出的反馈意见对游戏的改进十分有益，未来也会积极听取并及时解决，预计在游戏的二号补丁中推出玩家们呼声较高的相关要求”，根据各大论坛玩家普遍看法，《博德之门 3》的二号补丁将包含“玩家外貌修改”功能。

▲ 图源 《博德之门 3》官方海报

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