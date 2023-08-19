IGN 公布《博德之门 3》完整评测，一举拿下满分 + 杰作 + 编辑精选

IT之家 8 月 19 日消息，今日 IGN 公布了《博德之门 3》的完整评测 —— 评分 10 分，被评为“杰作”“编辑精选”。

IGN 编辑 Leana Hafer 盛赞这款游戏“令人难忘、令人兴奋、令人耳目一新”，且表现形式优美，为整个 CRPG 游戏（IT之家注：全称 computer role-playing game，电脑角色扮演游戏）类型“树立了新的标杆”。

其称，《博德之门 3》拥有令人惊叹的高保真度、动作捕捉、人物丰富的表情，且战斗经过了精心设计。此外，不仅仅是结局，还有许多“其他小故事的变化”都令 Leana Hafer 想要“迫不及待地再玩一遍”。

与此同时，Leana 也坦诚道，这款游戏存在一些轻微到中等程度的 bug，例如在游玩第三幕（Act 3）时，即使采用 RTX 3080 游玩，突然出现的性能问题也会导致需要调低画质。“不过，我们已经看到很多最严重的问题已经通过发售以来的四个热修复补丁来解决，一款如此复杂的游戏总会出 bug，尤其在发售之初。”

总结部分，Leana 同样毫不吝惜自己的赞美。

我不是说，今后所有的 CRPG 都应该像《博德之门 3》那样庞大、雄心勃勃，但它是这一类型游戏的一个里程碑式的时刻，如果非要指出一个典范，我希望其他所有制作此类游戏的人都能从中汲取灵感，这绝对是一个典范。 …… 我终于可以说，2009 年的《龙腾世纪：起源》及其无限引擎的前辈们都有了一个值得尊敬的继任者，不仅与他们的 RPG 伟大成就不相上下，而且还超越了他们。《博德之门 3》几乎满足了我的一切要求。

而在《博德之门 3》一举夺得 IGN 满分评价前不久，该作已经凭借 97 分的成绩在 M 站打破《塞尔达传说：王国之泪》的记录，成为截至目前 2023 年评分最高的新游戏，获得了几乎一致的好评。

相关阅读：

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《< 博德之门 3 > 超越 <王国之泪>，成 M 站年内评分最高游戏》

参考

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