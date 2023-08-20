AMD 发布最新锐龙 CPU 芯片组驱动，优化 3D 缓存处理器性能表现

IT之家 8 月 20 日消息，AMD 发布了最新的 Ryzen 芯片组驱动程序，版本号 5.08.02.027。

除了对其各种组件的 Bug 修复外，新驱动还引入了对“新程序支持和一些新增驱动程序”的应用支持。此外，新版件包包括三个新的组件 ——AMD SFH 1.1 驱动程序、AMD PMF-7040 系列驱动程序，以及一个名字比较奇怪的 AMD 接口驱动程序。

SFH 即“传感器融合中心”，是一个与移动设备相关的组件，可以将各种感知设备（如摄像头、运动传感器等）呈现给操作系统，比如 Windows Hello。

这里的 AMD PMF（平台管理框架）是特定于 Ryzen 7040 系列的“Phoenix”移动处理器的一版驱动，而 "AMD 接口驱动程序" 则是一个谜。

根据 TechPowerUP 测试，新版驱动对于一些采用 3D-V 缓存的旧处理器性能有所提升，不过不同型号的提升幅度也有所差异。

据称，较旧的 3D-V 缓存处理器（例如 R7 5800X3D）是基于单 CCD 的型号，因为缓存管理机制更容易，而 AM5 平台的 3D-V 缓存处理器具有两个 CCD，并具有单独的缓存子系统。

为了确保将正确的工作负载合理分配给不同 CCD，AMD 此前一直在使用特殊驱动程序来协助 Windows 完成这项调度任务。

他们认为，这里的“AMD 接口驱动程序”可能是一个用于增强 3D 缓存管理系统的后端系统，该应用可能通过加强某种对 3D-V 缓存控制驱动程序的控制实现了更优的调度方案。

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