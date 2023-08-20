《英雄联盟》LCK 夏季赛决赛 Gen.G 3:0 零封 T1 再获冠军

IT之家 8 月 20 日消息，在今日的 2023LCK 夏季赛总决赛上，Gen.G 凭借 3:0 的成绩再次战胜 T1 战队，成功实现三连冠。

在 Gen.G 以 3 比 0 战胜 T1 夺冠后，Peanut 超越 Bengi 成为 LCK 夺冠次数最多的打野，以 6 个冠军的成绩和 Khan 排名并列第二。

此外，Gen.Doran 选手成为首位达成 LCK 三连冠的上单，此前只有 Khan 选手 3 次获得两连冠。

IT之家附赛况简介：在今日第一场比赛中，开场两队均围绕上单多次交战，T1.Zeus 剑魔被抓两次，Gen.Doran 青钢影被抓一次，但 Gen 控下前两条小龙两队经济基本持平。

比赛第 17 分钟，Gen 三人抓上被支援而来的 T1 众人打出 0 换 2。

比赛第 19 分钟，两队爆发小龙团，T1.Gumayusi 卢锡安手握闪现被秒，Gen.Peyz 泽丽砍下双杀，Gen 一波打出 0 换 3 后选择开大龙。

比赛第 21 分钟，Gumayusi 卢锡安被秒，T1.Oner 奋力抢下大龙，最终 Gen 一波打出 0 换 4 大胜。

比赛第 24 分钟，两队爆发大龙团。Gumayusi 卢锡安再度手握闪现被秒，Gen 一波打出 1 换 5 后团灭 T1 拿下风龙魂。

比赛第 30 分钟，Gen 带着大龙 Buff 登上高地，Gumayusi 卢锡安不交闪被 Peyz 泽丽单杀，Gen 一波打出 0 换 5 后结束比赛。

在第二场比赛中，2 分钟中野 2V2，T1.Faker 阿狸先行阵亡，Gen.Chovy 塞拉斯闪现拉开，人头由 Gen.Peanut 猪妹拿下。

6 分钟，上野 2V2，Doran 剑魔丝血拉扯将 Zeus 奎桑提击杀，后续追击之下 Oner 大树也相继阵亡。

17 分钟，Gen 众人强攻中路一塔，Delight 机器人先手钩到大树导致大树直接被秒，双方拉开作罢。

22 分钟，小龙团战一触即发，机器人钩到 Gumayusi 厄斐琉斯，Gen 完成一波 1 换 4 团战，转手拿下大龙。

29 分钟，机器人先手开团，Keria 璐璐直接被秒，Gen 完成一波 0 换 3 团战，一波终结比赛。

第三局比赛开场 2 分钟，Peanut 大树三级抓下，追击之下将 T1 下路双人组击杀，而 Gumayusi 德莱文强行将大树换掉。

15 分钟，小龙团战一触即发，Faker 岩雀大招阻隔战场，T1 众人集火将 Doran 武器大师击杀，顺势拿小龙。

20 分钟，Keria 泰坦先手开团，大树直接被秒，T1 完成一波 1 换 3 团战，转手拿下大龙。

30 分钟，Chovy 奎桑提配合大树开团留人，岩雀先行阵亡，Gen 完成一波 1 换 4 团战，顺势拿下大龙。

36 分钟，Chovy 的洛配合奎桑提进场留人，致使岩雀直接被秒，后续 Gen 团战大获全胜，一波终结比赛，最终 3:0 赢下比赛胜利。

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