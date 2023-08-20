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消息称三星每年都将推出 Galaxy S FE 系列机型以应对旗舰智能手机销量下滑的局面

2023/8/20 19:40:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，Counterpoint Research 最新报告中提到，智能手机出货量将出现 10 年来最大跌幅，尤其是三星。

@Revegnus 表示，三星计划每年推出一款 Galaxy S FE 机型，首先是即将推出的 Galaxy S23 FE。

此外，该公司的目标是开发更实惠的折叠屏手机，虽然当前折叠手机依然很贵，但这种局面将会在 Galaxy Z Fold 6 和 Flip 6 推出后迎来转变。他表示，三星似乎正在开发一款名为 Galaxy Z FE 的全新型号折叠屏手机（精简版）。

虽然IT之家还没有看到太多关于 Galaxy S23 FE 的规格，但考虑到之前的 Galaxy S20 FE 和 Galaxy S21 FE 都可以用比旗舰产品低得多的价格提供旗舰级配置，我们有理由相信这款新机性价比不会输给前几代产品。

当然，虽然核心参数基本相似，但“FE”粉丝版机型都将使用塑料代替铝合金机身，而且影像参数也会面临一定阉割。

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关键词：三星 Galaxy S23 FE

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