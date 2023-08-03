三星 Galaxy S23 FE 手机通过 BIS 认证，预计在本季度发布

IT之家 8 月 3 日消息，据外媒 gizmochina 报道，三星 Galaxy S23 FE 手机近日在印度标准局（BIS）网站上被发现，型号为 SM-S711B / DS，预计该产品将于本季度发布。

图源 Onleaks，下同

关于三星 Galaxy S23 FE 手机的配置与外观，此前IT之家已经进行过多次报道。该手机预计在不同的地区推出 Exynos 2200 和骁龙 8 Gen 1 两个处理器版本，中国与美国市场可能会使用后者。

外观方面，三星 Galaxy S23 FE 手机延续了标准版机型的后置竖排三摄设计，机身尺寸约为 158 x 76.3 x 8.2 毫米，正面配备 6.4 英寸的 120Hz AMOLED 直屏。屏幕尺寸超 Galaxy S23（6.1 英寸），但是不及 Galaxy S23 Plus（6.6 英寸）。

IT之家汇总 Galaxy S23 FE 手机规格信息如下：

6.4 Gbps 的 LPDDR5 6/8 GB 内存

UFS 3.1 128GB / 256GB 存储

4500mAh 电池，支持 25W 快充

前置摄像头：1200 万，像素尺寸 1.12um

主摄：5000 万像素，像素尺寸 1.0um GN3

3 倍长焦镜头：800 万像素，像素尺寸 1.0um Hi-347

超广角相机：1200 万像素，像素尺寸 1.12um IMX258

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