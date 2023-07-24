三星自家芯片再度登场：消息称 Galaxy S23 FE 和 S24 系列欧洲版将搭载 Exynos 处理器

IT之家 7 月 24 日消息，据 Pocket-lint 报道，可靠消息来源向其透露，三星可能考虑在未来的几款手机中重新使用自家的 Exynos 芯片，包括 Galaxy S23 FE 和部分地区的 Galaxy S24 系列。

三星 Galaxy S23 系列配备了高通的骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片，这一芯片相比普通的骁龙 8 Gen 2 平台有更高的时钟频率和性能优势。

据报道，三星将在 2023 年下半年推出 Galaxy S23 FE 手机，这是继 S20 FE 之后的又一款“粉丝版”手机，旨在满足一些忠实用户的需求。然而，这款手机将搭载三星自己研发的 Exynos 芯片，而不是骁龙芯片。

此外，消息来源还透露，目前三星计划在 2024 年发布的 Galaxy S24 系列中也回归 Exynos 芯片，这意味着三星与高通的合作可能只是短暂的。不过消息称，美国市场的 Galaxy S24 系列可能仍然使用骁龙芯片，而欧洲市场则可能使用 Exynos 芯片。

三星此前曾采用过这种区域差异化的策略，给欧洲市场提供 Exynos 版本的手机，而给中国和美国等其他市场提供骁龙版本的手机。

截至IT之家发稿，三星官方还未对此消息作出回应。

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