Meta 更新员工复岗政策：每周到岗不足 3 天或丢掉工作

IT之家 8 月 18 日消息，Facebook 母公司 Meta 昨日向全体员工发布内部信，提出了更严格的复岗政策。按照新政策要求，每周重返办公室工作少于 3 天的员工，严重到可能会因此丢掉工作。

IT之家在今年 6 月曾报道，Meta 彼时已经对相关政策作出调整，要求员工每周至少 3 天回办公室工作，政策的调整意味着 Meta 对远程办公的抵触感越来越强烈。

据悉，Meta 公司在昨日下午向员工更新了此前 6 月份宣布的《复岗政策指导意见》。Meta 的人力资源主管 Lori Goler 在 Meta 的内部论坛 Workplace 上写道，所有“被分配办公室”的员工将被要求在办公室工作，或者每周至少有三天参加面对面的工作。已经被批准完全远程工作的员工，则不需要遵守新的要求。

Lori Goler 表示：“问责制将是确保公平和有效的核心，Meta 的经理将负责每月跟进员工打卡情况，确保他们遵守新的复岗要求。如果员工多次不遵守规定，他们可能会受到纪律处分，甚至丢掉工作”。

Lori Goler 同时声称“根据当地法律和劳动委员会的要求，管理人员将每月审查员工佩戴徽章和状态工具信息，并跟进那些不符合要求的人。就像公司的其他政策一样，屡次违规者可能会受到纪律处分，可能会导致业绩评级下降。如果不加以纠正，最终可能会被解雇。”

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