加拿大卫星通信公司 Telesat 与 MDA 签署 15.6 亿美元合同，建造 198 颗卫星

IT之家 8 月 12 日消息，加拿大卫星通信公司 Telesat 宣布与空间技术公司 MDA 签订合同，Lightspeed 星座获得全额资助，将建造 198 颗卫星。Telesat Lightspeed 卫星计划于 2026 年中期开始，极地和全球服务计划于 2027 年底开始。

IT之家从官网获悉，重新设计的 Telesat Lightspeed 卫星网络将实现更高的网络效率和更强的灵活性，全新的技术将使每颗卫星比之前计划的更小，同时保持最高水平的服务性能、弹性和总体可用容量。

值得一提的是，与 Telesat 之前的资本估算相比，预计 198 颗卫星计划将节省约 20 亿美元的总资本成本。该星座最初计划包括近 300 颗卫星，但 Telesat 在遇到融资问题后将规模减少了 100 颗卫星。

Telesat 目前已获得加拿大联邦和省政府合作伙伴的总资金承诺，总额高达约 20 亿美元。这笔资金加上 Telesat 自己约 16 亿美元的股权出资以及某些供应商融资，将为 Telesat Lightspeed 计划提供足够的资金来启动全球服务 —— 将在首批 156 颗卫星进入轨道后启动。

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