新型诈骗套路：不法分子向儿童借手表“打电话”，盗走 SIM 卡用于境外电诈

IT之家 8 月 21 日消息，据央视财经《经济信息联播》昨晚报道，不少家长为保障子女安全、方便联络，会选择为子女购买儿童电话手表，但是现在市面上已经出现了一种涉及儿童手表的新型诈骗套路。

报道称，民警在路边的随机测试中，向孩子借用手表来“打电话”，有不少孩子“毫无防备地”把手表借了出来。

诈骗分子在借到了孩子的儿童电话手表后，会偷偷将手表内部的 SIM 卡盗走，再将电话卡插入虚拟拨号设备，与境外诈骗团伙勾结，随后海量拨打诈骗电话。

南宁市公安局南湖派出所民警覃一峻在采访时表示，现在 SIM 卡都是实名制，获取途径越来越少，不法分子就研究出这种新的 SIM 卡获取方式、途径。而儿童电话手表中内置的 SIM 卡通常作为副卡与家长的主卡绑定，若副卡被盗取用来犯罪，主卡也会被关停，并被运营商纳入黑名单。

IT之家注：中央政法委指出，近年境外电信诈骗团伙手段日趋多样，并具有组织严密、分工明确等特征，不断更新犯罪工具，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

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