洛图科技：2023 年上半年中国消费级 XR 设备销量为 38.2 万台，同比下降 38.6%

IT之家 8 月 21 日消息，洛图科技（RUNTO）今日发布 2023 上半年中国 XR 市场总结与展望-产品篇，分析了 XR 市场发展现状及趋势。

▲ 图源索尼官网

IT之家从洛图科技数据获知，2023 年上半年，中国消费级 XR 设备（包括 AR 和 VR）的全渠道销量为 38.2 万台，同比下降 38.6%。其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为 13.8 万台，占全渠道的 36%，同比下降 40.2%；销额为 4.3 亿元，同比下降 36.5%。

洛图科技分析称，XR 整体市场的糟糕表现主要受 VR 产品拖累。根据洛图科技线上监测数据显示，上半年，VR 设备的线上销量为 9.7 万台，同比大降 56%；而 AR 设备处于快速上量阶段，上半年销量为 4.1 万台，同比大涨 3.4 倍。

▲ 图源洛图科技公众号

在产品层面上，洛图科技称“Fast LCD 技术兼具效果与性价比，成为了目前大多数 VR 设备的首要选择。”在已经发布的产品中，Meta Quest 2、索尼 PlayStation VR、NOLO Sonic、PICO G2 4K、Pimax5K Plus、创维 VR 等均采用这一技术。

但在 AR 市场，Micro OLED 于今年反超了 Fast LCD。2023 年上半年，Micro OLED 在 AR 产品线上市场的份额达到 94.0%，而去年上半年的占比为 43%。

▲ 图源洛图科技公众号

此外，在光学方案中，Pancake 和 Birdbath 分别成 VR / AR 产品标配，而眼动追踪和 inside-out 技术也在加快渗透。2023 年上半年，Pancake 光学方案在 VR 线上市场的市场份额达到 78%，Birdbath 光学方案在 AR 线上市场的渗透率达 94%。

参考

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