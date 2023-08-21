微软发布 Win11 2308 版本官方虚拟机下载更新，整合 8 月系统补丁

IT之家 8 月 21 日消息，微软已发布 2023 年 8 月的 Windows 开发环境（WDE）的更新，这是一套免费的基于 Windows 11 的虚拟机，有不同的配置。

最新的 2308 版本现在可以从微软官方网站下载，有四种格式可用于各种虚拟化软件，该版本基于本月早些时候发布的最新累积更新 Windows 11 版本 22621.2134。

该虚拟机允许用户免费使用 90 天的 Windows 11 企业版，其中还包含了为 Windows 11 开发应用所需的软件环境：

Visual Studio 2022 社区版，支持 UWP、.NET Desktop、Azure 和用于 C# 工作负载的 Windows 应用程序 SDK。

Linux 子系统 WSL 2，默认安装 Ubuntu。

Windows Terminal 终端。

启用开发人员模式。

用户可以使用 VMware（Workstation Player 和 Workstation Pro）、VirtualBox、Parallels 或 Hyper-V 下载并运行 Windows 开发环境，虚拟机可以免费使用 90 天，之后就会出现激活提醒，不过用户无法真正激活，因为这个虚拟机只是评估版系统。

Windows 开发环境 2308 版本的有效期至 2023 年 11 月 7 日。IT之家小伙伴可以前往微软官方网站并选择所需的格式。请注意，下载 WDE 至少需要 70GB 的可用空间和 8GB 的内存。

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