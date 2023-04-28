微软发布新版 Win11 免费虚拟机（2304），有效期至 7 月 18 日

IT之家 4 月 28 日消息，微软已经更新了官方的 Windows 11 虚拟机（Windows 11 开发环境或 WDE），用户可以下载它们进行免费评估。微软已将其虚拟机升级到版本 2304，并将到期日期设置为 2023 年 7 月 18 日。

Windows 开发环境有四种变体：VMWare、Hyper-V Gen2、Parallels 和 VirtualBox。这些虚拟机是预构建的，不需要任何额外设置。开启虚拟机后，用户可以访问 Windows 11 Enterprise SKU、Visual Studio 2022 Community Edition、Windows Subsystem for Linux 2、Ubuntu 和 Developer Mode。所有这些开发人员工具都可以立即使用，无需额外安装。

具体内容包括：

Windows 11 企业版 Build 22621.1555（Moment 2 更新）

Visual Studio 2022 Community Edition，启用适用于 C#工作负载的 UWP、.NET Desktop、Azure 和 Windows App SDK

安装了 Ubuntu 的 Windows Subsystem for Linux 2

安装 Windows Terminal

启用开发者模式

微软的虚拟机在评估期间是免费的。2023 年 7 月 18 日后，操作系统将提示用户输入有效的企业许可证密钥以继续使用。桌面背景将变黑，操作系统将每小时关闭一次。

IT之家附上微软官方免费虚拟机下载，确保设备至少有 23GB 可用磁盘空间，并且 PC 可以分配 8GB 内存来运行 WDE。