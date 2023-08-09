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微软 Win11 推送 8 月累积更新，版本号升至 Build 22621.2134

2023/8/9 7:29:06 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825Yofunn丶Dest1n 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，微软在今天的补丁星期二活动中，面向 Win11 系统发布了 8 月累积更新 KB5029263，本次更新将默认分发安装，系统升级后版本号为 Build 22621.2134。

微软官方还针对喜欢手动下载、或许需要企业大规模本地部署的用户，在 Microsoft Update Catalog 页面放出了离线安装包，IT之家在此附上链接：64 位

本次 8 月累积更新重点改善了对手写软件输入面板（SIP）的改进，添加了对手写引擎和手写嵌入式 Ink 控制支持。

新版本还经过优化，添加了对 GB18030-2022 规范 Level 2 的支持，并满足 Level 3 的要求。

本次更新还优化了 Windows 通知系统，修复了功耗问题，减轻了续航方面的担忧。

本次累积更新还加强了客户端和 WNS 服务器之间的 Windows 推送通知服务（WNS），确保更稳定和可靠的链接。

下载 Windows Autopilot 配置文件时重试尝试的次数已增加。此外，事件转发订阅已进行了微调，以避免在添加事件通道后转发不必要的事件。

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关键词：Win11

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