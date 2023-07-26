已整合 7 月累积更新，微软推出 2307 版 Win11 虚拟机

IT之家 7 月 26 日消息，微软近日更新了 Windows 开发环境（Windows Development Environment，WDE），版本号目前更新至 2307，可以让开发者在不更新或切换系统的情况下，在 Win11 环境下开发应用程序。

WDE 2307 包含 Win11 企业版，将于 Win11 Build 22621.1992 更新，已整合今年 7 月补丁星期二活动日发布的累积更新。

WDE 2307 此外还包括很多的开发者工具，减少开发者配置环境时间，可以立马上手开发应用程序，IT之家在此附上主要内容如下：

Visual Studio 2022 社区版，已启用 USP、.NET 桌面、Azure 和 Windows App SDK for C#等工作负载。

已启用 Windows 子系统 Linux 2，并安装了 Ubuntu，固定在任务栏上。

已安装 Windows 终端。

已启用 Windows 开发者模式。

需要注意的是，下载微软的 Windows 11 虚拟机需要至少 24GB 的磁盘空间。

用户可以在 2023 年 8 月 9 日之前无需激活或购买 Windows 密钥（如果与 SKU 匹配，Windows 7、8、8.1 和 10 的密钥也可以使用）来使用这些虚拟机。

一旦评估期过期，操作系统将把桌面背景变成黑色，开始弹出持续的激活通知，并每小时自动关机。

不过，微软每月都会发布 WDE 的更新版本，延长有效期（2307 版本将于 2023 年 10 月 10 日过期）。

即使你不是开发者，微软的虚拟机也是一个免费体验 Windows 11 及其功能的很好的方式，IT之家的小伙伴可以从 Windows Developer Center 网站上下载微软官方提供的 Windows 11 虚拟机。

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