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《黑神话：悟空》线下“低配试玩”：GTX 1660 Ti 可达 2K 50 帧

2023/8/21 11:02:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 21 日消息，《黑神话：悟空》于昨日举行了首次线下试玩体验活动，官方宣传的内容为 RTX 40 系列显卡，现场的机器也被软件锁定无法查看配置，所以大家最关心的 PC 配置要求也无法得知。不过，目前已经有现场试玩人员发现了低配机器运行游戏的情况。

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B站 UP 主 @远古时代装机猿 昨日发布视频称，他在现场发现了一台没有机箱的设备，使用的是英特尔酷睿 i7-8700（IT之家注：不带 K）+ GTX 1660 Ti 显卡，实际游玩体验来看，该配置可以 2K 50 帧稳定运行《黑神话：悟空》

此外，另一位 UP 主 @阿狸才不是受 曝光了试玩现场所使用的主流机配置 —— RTX 4070 系显卡，可在 4K 分辨率下实现 50-70 帧，所以游戏的优化还是很不错的。

@远古时代装机猿 称，游戏科学官方工作人员表示，将继续对游戏进行优化

《黑神话：悟空》游戏将于 2024 年登陆 PC、PS5、XSX / S 平台，目前 Steam 商店页面已上线，玩家可提前加入愿望单，支持简体中文与英文音频。

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关键词：黑神话：悟空游戏科学

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