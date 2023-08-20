《黑神话：悟空》官网更新：登陆 PC、PS5、XSX / S 平台，不排除有发售 DLC 和非数值向的内购

IT之家 8 月 20 日消息，《黑神话：悟空》试玩活动在今日开启，官方更新了“常见问题”类目，对一些玩家比较关注的问题进行了解答。官方表示将登陆 PC、PS5、XSX / S 平台。

Q：我们为什么选择在《黑神话: 悟空》（以下简称《悟空》）正式发布前进行线下试玩？

A：我们希望《悟空》的游戏乐趣首先打动开发者自己，但只打动自己还远远不够。《悟空》应当打动更多的人，这是内容创作者持续精进的必要条件。通过提前进行试玩，我们能够更加实事求是地发现开发者与用户的审美交集，进一步验证设计思路，同时有机会审视潜在的风险。

Q：《悟空》 的付费模式是怎样的？

A：一次性买断制的经典单机付费模式，未来不排除有发售 DLC 与非数值向的内购内容。另外，我们非常乐于见到大家把这个回答截图保存，以备未来随时提醒我们。

Q：《悟空》 准备登陆哪些游戏平台？

A：PC+PS5+Xbox Series XS，也不排除支持可流畅运行的云游戏平台。

Q：《悟空》 什么时候发售？

A：具体发售时间待定。请密切关注我们的官网、B站官号与微博官号。

Q：游戏科学目前还招人吗？

A：一直在招。相比项目刚启动时，招聘重点有所变化。欢迎关注官网与各大招聘网站的游戏科学主页。

IT之家注意到，《黑神话：悟空》Steam 商店页面已上线，预定 2024 年发售，玩家可提前加入愿望单，支持简体中文与英文音频。

游戏简介：

《黑神话：悟空》是一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。你将扮演一位‘天命人’，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。

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