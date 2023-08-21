科技昨夜今晨 0821：《黑神话：悟空》上手前瞻、中国算力总规模位居全球第二、董明珠首次回应格力落榜世界 500 强

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 21 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、董明珠首次回应格力落榜世界 500 强：一点都不难过，总比“爆雷”好

董明珠近日首次就格力今年从 2023《财富》世界 500 强的榜单中落榜一事进行了公开回应：“一点都不难过，看到企业这么健康，我很开心，总比暴雷的好。”>> 查看详情

2、IGN 、英伟达发布《黑神话：悟空》上手前瞻，大量全新实机画面公开

8 月 20 日上午 10:00，IGN 中国在官方B站账号上发布了 RPG 游戏《黑神话：悟空》的上手前瞻视频，大量实机画面得到公开，一起来看一看。>> 查看详情

3、若 X（推特）“屏蔽”功能被马斯克取消，其 App 将存在下架风险

马斯克打算在未来取消 X 平台“屏蔽某人”功能的消息，一时引起轩然大波。而没过多久之后，就有网友提醒马斯克：X 平台的苹果、安卓 App 将会面临被各自的应用商店下架的风险。>> 查看详情

4、阿维塔 11 鸿蒙版车型预热：曜黑车色 + 运动包围，8 月 24 日上市

阿维塔科技董事长兼 CEO @谭本宏 8 月 20 日“回归”微博，表示阿维塔 11 鸿蒙版车型将于 8 月 24 日 19:00 上市。新车搭载鸿蒙座舱，将自研的“情景世界”融入车机系统，外观新增了曜黑车色和运动包围。>> 查看详情

5、消息称苹果将扩大 MacBook 笔记本电脑在中国大陆的生产份额

闻泰科技在昆明工厂量产的苹果 M2 芯片 MacBook Air 本月初获得了国家 3C 质量认证，标志着继 M1 版 MacBook Air 后，M2 型号也将扩大在中国大陆的生产线。

据财联社，苹果 MacBook Air 产品线一直由中国台湾地区的广达、鸿海等厂商生产，闻泰科技是其在中国大陆唯一一家笔记本电脑芯片生产商.业内人士表示，随着新款 M2 的量产，闻泰科技生产的苹果笔电出货量将进一步增加。>> 查看详情

6、效仿苹果 iPhone，消息称三星调整 Galaxy S24 / S24+ 手机中框设计

根据消息源 @i 冰宇宙推文爆料，三星将会效仿苹果的 iPhone，调整 Galaxy S24、Galaxy S24+ 两款手机的中框设计，握持手感更硬朗。

@i 冰宇宙还示例，附上了魅族 20 的中框设计图片，并表示就他个人而言，喜欢这样的设计，并不喜欢 Galaxy S23 的凸起中框设计。>> 查看详情

7、多所高校提供网上自选床位功能，新生可根据个人喜好和室友信息选择合适的宿舍

随着新学期的到来，许多高校为新生提供了网上自选床位的功能，让新生可以根据自己的喜好和室友的信息选择合适的宿舍。>> 查看详情

8、知名“废柴”表情包柴犬 Balltze 离世，主人：请记得它为这个世界带来的欢乐

经常在网上冲浪的小伙伴肯定有看到过这张表情包，柴犬名为“Balltze”。Balltze 的主人 8 月 19 日在 IG 上发文宣布它在一场手术中永远睡着了，并希望大家不要为此感到悲伤，“请记得 Balltze 为这个世界带来的欢乐”。>> 查看详情

9、苹果 iOS 17 新特性：为电动车主提供实时可用充电站信息

苹果 iOS 17 将拥有一个对电动车主来说非常便利的功能：内置地图 App 可实时显示充电设施可用性。车主选定充电网络之后，地图 App 能提供包括特定充电站的可用车位总数、被占用的车位数量等信息。>> 查看详情

10、消息称 X（推特）将推出额外认证：用户需上传身份证、自拍照，以打击假冒账号

推特博主 Nima Owji 声称，X 平台将推出额外“身份认证”功能，用户需通过上传政府颁发的身份证以及自拍照来完成认证步骤。此举意味着 X 平台将推出新的举措打击假冒账号。>> 查看详情

11、vivo X100 Pro 手机 11 月发布，X100 Pro+明年发布

据微博网友透露，vivo 在 8 月 19 的 2023 年 V 粉嘉年华上官宣 vivo X100 系列年底发布，@数码闲聊站 进一步爆料称，年底之前（11 月）发布最新最强的影像旗舰 X100 Pro，X100 Pro+明年发布。>> 查看详情

12、男子开改装车进境被查：发动机竟暗藏 780 个 CPU，价值超百万

8 月 15 日 14 时许，该关关员对一辆进境粤澳两地牌跨境客车机检时，发现图像存在异常，存在改装藏匿走私的嫌疑。经进一步车体检查，关员在该车车头发动机上方改装的暗格内查获大量全新中央处理器（CPU）共计 780 个，初步估算价值过百万。目前，该案已按规定作进一步处置。>> 查看详情

13、适用于 iPhone 15 系列手机的 USB-C 数据线曝光，外观与苹果 MacBook 编织线类似

苹果将在今年 9 月为大家带来全新的 iPhone 15 系列新机。目前，适用于 iPhone 15 系列的 USB-C 数据线也已经在网上被曝光。

全新 iPhone 15 系列机型将配备一根全新的 USB-C to C 编织数据线，而且具有不同颜色可选，可能具有更快的数据传输速度和更高的耐用性，可能不同配色 iPhone 对应不同颜色数据线，也可能不会默认赠送而是让用户自行购买。>> 查看详情

14、Adobe 联合创始人 John Warnock 博士去世，享年 82 岁

Adobe 官网宣布，联合创始人 John Warnock 博士去世。Warnock 博士与 Charles Geschke 博士于 1982 年共同创立了 Adobe，第一个产品是 Adobe PostScript。 Warnock 于 2000 年从首席执行官职位上退休，并与 Geschke 共同担任董事会主席，直至 2017 年。此后他一直担任董事会成员。为了表彰他们的技术成就，Warnock 博士被授予著名的国家技术与创新奖章；IEEE 计算机协会颁发的计算机企业家奖；美国电子协会成就奖章；以及马可尼奖，表彰其对信息科学和通信的贡献。>> 查看详情

15、俄罗斯航天局：Luna-25 探测器偏离设计轨道，已坠入月球

俄罗斯 Luna-25 探测器原定于 8 月 19 日自行进入最终的绕月预着陆轨道，然后在周一（8 月 21 日）左右进行着陆尝试，但却发生了意外：“在操作过程中，自动站上出现了紧急情况，无法按照指定参数进行机动。” 从俄罗斯航天局 Roscosmos 官方 Telegram 获取到了最新消息：根据初步分析结果，由于实际冲量参数与计算值存在偏差，Luna-25 探测器偏离了设计轨道并与月球相撞，它已不复存在。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。