京东前 CEO 徐雷：不可能去任何公司打工，也不会创业

IT之家 8 月 21 日消息，京东集团原 CEO 徐雷于今年 5 月因个人原因提出退休申请，经集团董事会批准，尊重并同意徐雷退休申请，CFO 许冉接替他成为京东集团新任 CEO。

退休几个月后，徐雷近日在接受《GQ 报道》采访时透露了他的未来规划，并表示“不可能去任何公司打工，也不会创业”。

徐雷在采访中表示“更愿意看看线下的、体验的、互动型的行业”，而且“大概、可能跟互联网关系不会特别大”。

徐雷还称，退休之后不可能去任何公司打工，毕竟“我对京东的感情太深了”，而且也有诸多不便；他也不会去创业，这个问题“在 15 年前就想明白了”。

IT之家附京东集团官网此前公布的徐雷资料如下（目前已撤下）：

徐雷现任京东集团首席执行官兼执行董事，负责京东集团日常运营管理。徐先生于 2007 年 5 月担任京东集团市场营销顾问，并于 2009 年 1 月正式加入我们，历任京东商城市场营销部负责人、无线业务部负责人、京东集团 CMO、京东零售首席执行官。徐先生领导搭建了市场营销及公关体系、移动端产品研发体系和平台运营体系，推动了京东向移动化的战略转型；主导设计了京东 618 营销活动；率先将京东的供应链能力进行对外开放赋能。担任京东零售首席执行官期间，确立了“以信赖为基础、以客户为中心的价值创造”经营理念，前瞻性地推出了供应链中台建设、全渠道战略，加速培育了我们的第二条增长曲线。徐雷先生连续两次入选《财富》中文版“中国最具影响力的 50 位商界领袖”榜单。徐先生现亦任永辉超市股份有限公司董事。徐先生于 2019 年获得正高级经济师（企业管理）。徐先生持有中欧国际工商学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。

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