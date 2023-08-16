京东高管解读 Q2 财报：今年最重要的 KPI 还是回归到 GMV、利润和现金流

IT之家 8 月 16 日消息，京东今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报。财报显示，京东第二季度净营收为 2879 亿元，同比增长 7.6%；净利润 66 亿元，同比增长 50%；Non-GAAP 净利润 86 亿元，同比增长 32.3%。

财报发布后，京东集团 CEO 许冉、CFO 单甦出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节实录：

高盛 (331.31, -0.90, -0.27%) 分析师 Ronald Keung：我看到京东在二季度的增速超过了管理层预期，同时带电产品增速也非常好，3P（第三方商家业务）也是快于 1P（京东自营业务）。我想请问管理层对于细分品类二季度表现有何看法？未来有哪些展望？尤其是我看到京东在做一些结构、业务调整，每个品类的 KPI 表现如何？

管理层对下半年各业务的增速有哪些看法？尤其是考虑到当前宏观以及业务调整的大背景。

许冉：二季度的话，尽管持续面对外部环境以及消费恢复等一系列挑战，京东还是坚定地执行了我们的“低价心智”和“开放生态”的战略，同时也在不断推进我们组织架构优化的动作，这些举措在目前的表现都超过了我们最初的预期。

在二季度整体消费承压的环境下，大家也可以看到我们的消费模式其实还是韧性非常强的。通过我们不断加强的供应链能力，整个大促季节我们保证了京东高品质商品货源更稳定、价格也更有竞争力，同时服务也更有保障。这些都带动了我们的核心优势品类，特别是带电品类，持续获取市场份额。

大家其实也可以看到，整个二季度受房地产行业以及耐用品消费相对偏弱的双重压力，其实家电行业大盘压力是比较大的。但是京东的家电品类表现明显好于行业，我们的市场份额还在进一步扩大，这得益于我们长期建立的强大用户心智、完善的全国服务网络与服务能力，以及我们多年打造的供应链能力优势。

此外，我们 3C 业务，尤其是手机品类，得益于供应链能力、“低价心智”的加强以及“以旧换新”等服务，（为用户）带来了更好的购物体验。另外，之前京东在 O2O 领域积极布局，京东手机品类在二季度的增速达到了双位数，好于行业的整体表现。

刚刚在简报中我也提到，今年京东“开放生态”的建设取得了很不错的进展。商家规模、商品供给都实现了非常快速的扩张，第三方商家的 GMV（商品交易总额）在过去两个季度也在一直加速增长。同时，自今年以来，我们为第三方商家提供了包括降低平台使用费、降低商家扣点等多种支持政策，京东第三方商家业务的收入增速在今年前两个季度依然快于自营业务，而且保持在了双位数区间。

当然，我们也有需要继续提升、完善的品类与业务，尤其是商超业务方面。二季度大家也看到京东仍然面临业务和商品结构的调整、疫情结束后消费回归线下，以及去年疫情囤货高基数等的挑战，（上述原因）使得我们短期的增速遇到了一些挑战。但是，包括商超品类在内的日百品类 POP 商家（POP 即平台开放计划，是京东上的第三方零售平台、商家借用京东平台来销售商品）和商品数量也在不断丰富，我们也将在这方面持续强化自营的供应链能力以及优化履约。

我们相信，随着京东的战略落地、组织架构调整的效果逐步体现出来，下半年京东的商超业绩将回到更加健康的增长势头上。长期来看，我们坚信商超日百品类仍然是京东最重要的增长驱动力。

单甦：关于你的第二个问题。在推进“低价心智”时，京东更关注用户的表现。二季度的话，我们看到用户的指标是向好的。其中，核心用户的 ARPU（每用户平均收入）以及用户规模占比都在继续提升，这说明我们一系列关注用户体验的动作获得了更多核心用户的认可和钱包份额。以市场关注的“百亿补贴”为例。在二季度我们看到“百补”对用户的购物频次、跨品类购物都有积极带动，同时对新用户，特别是低频用户的激活都有着比较大的拉伸作用。

第二，针对开放生态，我们更关心商家和商品的丰富度，以及商家的运营效率。自年初以来，我们简化了商家的入驻流程，同时也加大了对商家的扶持力度，包括降低运营成本、提供更多的运营工具以及更加清晰的运营规则等。京东的新增商家数也实现了高速增长：二季度商家数实现同比超过三位数的增长。进一步丰富商家和商品供给、满足不同用户的多元化需求，这也是接下来我们收入和利润持续提升的重要增长驱动力。

第三，在供应链能力的提升方面。最直接的体现是在推进“低价心智”的同时，我们还为消费者提供优秀的服务。这点可以从京东核心优势品类持续获取市场份额上得到证明。同时，供应链能力也帮助我们的履约毛利率实现了持续提升。

正如我们之前讨论过的，京东今年所有的策略，换句话说我们最重要的 KPI 还是会回归到 GMV、利润和现金流。

关于你的第三个问题，正如许冉在开场时的分享，目前宏观和行业环境存在较多不确定性，但是我们也看到自身业务的健康度在提升。我们会坚定执行京东的长期战略，同时也有信心我们的核心业务会保持稳健的增长势头。

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