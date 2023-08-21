京东启动 2024 届校招：为在校学生提供超 1.5 万个岗位，行业最大规模

IT之家 8 月 21 日消息，IT之家从京东黑板报官方公众号获悉，京东近日启动 2024 届校园招聘，面向在校学生提供超 1.5 万个岗位，其中包括超 8000 个应届生就业岗位以及近 7000 个实习岗位。据京东方面介绍，无论是正式招聘岗位还是实习岗位，此次校园招聘均为行业最大规模。

今年 5 月初，京东总投入预计将超过 60 亿元的“京东青年城”正式启动，未来将建设近 4000 套家电、家具齐全，可拎包入住的员工公寓，还包含幼儿园、电影院、篮球馆、游泳馆、商业街等休闲、娱乐、健身配套场所等。京东称，这一项目的总投入加之去年投入百亿设立“住房保障基金”，京东在住房保障上的支出成为近年来京东在员工福利的最大投入，也是近年来行业最大的员工福利投入。

京东称，从 2017 年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入超过 1000 亿元，在持续提升自身技术能力的同时，也带动了全产业链的数字化。

今年是京东创业的第二十个年头，员工总数已超过 56 万人。京东称，立足未来二十年新开局，京东将与员工、用户、合作伙伴共同迈向“35711”梦想：有 3 家收入过万亿人民币，净利润过 700 亿人民币的公司；5 家进入世界五百强的公司；7 家从零做起市值不低于 1000 亿人民币的上市公司；能为国家缴纳 1000 亿人民币税收；提供超过 100 万就业岗位！

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