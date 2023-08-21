消息称 OPPO Find N3 折叠屏手机内屏增大至 7.82 英寸，考虑提供 24GB 版本

IT之家 8 月 21 日消息，继荣耀、小米之后，OPPO 的迭代折叠屏新机也在路上了。今日，博主 @ 数码闲聊站 带来了 OPPO Find N3 折叠屏手机的更多消息。

该博主爆料称，OPPO Find N3 折叠屏手机的双屏分辨率都很高，配备 7.82 英寸内屏（分辨率为 2268×2440p）和 6.31 英寸外屏（2484*1116p），屏幕比例为 20:9，PPI（像素密度）在折叠屏里属于“最高一档”。

除了常规版本外，消息称 OPPO Find N3 还将推出典藏版，OPPO 后续新旗舰均提供 16GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0，并且考虑提供 24GB 版本。

据该博主此前爆料，OPPO 新款折叠屏将与 OPPO Watch4 Pro 一同在月底发布，后者已经于上周开始预热。不过，该博主在评论区透露，月底发布会没有大折叠屏手机，仅有小折叠屏和手表。

▲ OPPO Find N2，图源 OPPO 官网（下同）

如果爆料属实，OPPO Find N3 将比上一代产品的尺寸明显增大，更接近于常规大折叠屏手机尺寸，例如小米 MIX Fold3 内屏为 8.03 英寸，外屏为 6.52 英寸；三星 Galaxy Z Fold5 内屏为 7.6 英寸，外屏为 6.2 英寸。相比之下，OPPO Find N2 配备 7.1 英寸内屏以及 5.54 英寸外屏。

OPPO Find N 折叠屏自上市以来，凭借差异化机身尺寸以及产品定位取得不错的口碑，并于去年 12 月推出迭代机型 OPPO Find N2。

据IT之家此前报道，这款产品搭载了该手机搭载骁龙 8 + 处理器，两块屏幕均支持 120Hz 刷新率，后置 5000 万像素主摄、4800 万像素广角以及 3200 万像素长焦镜头，内置 4520mAh 电池，支持 67W 有线充电。

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