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工信部发布新一批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，极石 01 / 智己 LS6 / 起亚 EV6 等在列

2023/8/21 14:22:13 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 21 日消息，工信部近日发布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第六十八批），包括了 262 款车型，其中纯电动汽车 202 款、插电式混合动力汽车 42 款、燃料电池汽车 18 款。乘用车方面，包括纯电动 42 款，插混 22 款，包括不限于如下车型：

  • 起亚 EV6，提供 555km、638km、671km 三种续航，生产企业为江苏悦达起亚汽车有限公司。

  • 将于 9 月 3 日-9 月 7 日在慕尼黑车展亮相的阿维塔 12，提供 650km、700km 两种续航。

  • 将于成都车展首发亮相的智己 LS6，续航为 560km、625km。

  • 上个月在工信部完成申报的奇瑞全新品牌 iCAR 首款纯电硬派 SUV 车型 ——iCAR03，续航为 501km。

  • 明晚即将发布的极石 01—— 一款“为户外而生的家庭豪华 SUV”，搭载 1.5L 排量发动机，提供 200km、235km 两种纯电续航。

IT之家附免征购置税的纯电动、插电式混动乘用车完整名单如下图：

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关键词：新能源汽车购置税

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