工信部发布新一批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，极石 01 / 智己 LS6 / 起亚 EV6 等在列

IT之家 8 月 21 日消息，工信部近日发布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第六十八批），包括了 262 款车型，其中纯电动汽车 202 款、插电式混合动力汽车 42 款、燃料电池汽车 18 款。乘用车方面，包括纯电动 42 款，插混 22 款，包括不限于如下车型：

起亚 EV6，提供 555km、638km、671km 三种续航，生产企业为江苏悦达起亚汽车有限公司。

将于 9 月 3 日-9 月 7 日在慕尼黑车展亮相的阿维塔 12，提供 650km、700km 两种续航。

将于成都车展首发亮相的智己 LS6，续航为 560km、625km。

上个月在工信部完成申报的奇瑞全新品牌 iCAR 首款纯电硬派 SUV 车型 ——iCAR03，续航为 501km。