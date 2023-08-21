国行 Switch《马力欧卡丁车 8 豪华版》线上大赛回归，8 月 26 日举行

IT之家 8 月 21 日消息， 腾讯 NintendoSwitch 发文宣布《马力欧卡丁车 8 豪华版》线上大赛回归，第六期带来“玫瑰金香蕉杯”。每次大赛积分排行榜前 100 选手将获得限定纪念奖章 1 枚，将于 8 月 26 日 18:00-22:00 举行。
IT之家附参赛方式：
前往腾讯 NintendoSwitch 微信公众号，点击菜单栏【一起趣玩】一【马车线上大赛】即可报名参加。
在大赛时间内，选择“网络联机”中的“大赛模式”；
选择“通过编号寻找”并输入 12 位比赛编码“8/26：3569-0028-1899”
具体规则：
大奖赛 150cc，个人赛，道具开关（三重香蕉皮，三重绿乌龟，三重红乌龟，三重冲刺蘑菇），高手电脑，所有车辆，有智能驾驶。
参赛场数上限为 24 场。
比赛奖品：
第一名：马里欧卡丁车方向盘 高级版 ×1、Joycon 充电座 ×1、马力欧硬质主机收纳包 ×1
第二名：马里欧卡丁车方向盘 高级版 ×1、Joycon 充电座 ×1
第三名：马里欧卡丁车方向盘 高级版 ×1
第 4-10 名：Joycon 充电座 ×1
第 11-50 名：马力欧硬质主机收纳包 ×1
第 51-100 名：主机保护膜 防蓝光软膜 ×1
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