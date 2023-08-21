首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

任天堂宣布将于 8 月 22 日 / 29 日进行网络维护，期间 eShop 游戏商店无法使用

2023/8/21 14:55:02 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 8 月 21 日消息，任天堂今天在博客中，宣布旗下 Switch 平台网络服务将进行“网络维护工作”，在网络维护时间内，Switch 平台上的 eShop 商店无法使用，不过小伙伴们依然可以使用网页版 eShop 商店浏览购买游戏。

IT之家经过查询得知，任天堂表示将在 8 月 22 日（明天）北京时间 12：00-13：00 和 8 月 29 日北京时间 10：30-16：30 进行相关网络维护服务，其中 8 月 22 日的维护官方没有进行相应解释，而在 8 月 29 日的维护中，官方解释是出于“信用卡之使用”理由，因此有望 eShop 商店在维护后，支持更多地区的信用卡绑定。

▲ 图源 任天堂官方公告

eShop 是由任天堂建立，由任天堂 Network 提供支持的数字发行平台， 于 2011 年 6 月在美国、日本、欧洲和澳洲开始服务，任天堂目前已经关闭了 3DS、Wii U 平台的 eShop，仅为 Switch 提供相关游戏软件购买服务。2019 年 12 月 4 日，腾讯宣布其将为国行 Switch 主机提供专为中国大陆地区使用的“Nintendo e 商店”服务，本次维护并不影响国行用户的商店服务

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：任天堂任天堂switch

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用