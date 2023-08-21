SE 动作 RPG 游戏《勇者斗恶龙 达伊的大冒险》开启预购，Steam 国区 398 元

IT之家 8 月 21 日消息，SE 动作 RPG 游戏《无限神速斩：勇者斗恶龙 达伊的大冒险》将于 9 月 29 日正式发售，现已上架 Steam 并开启预购，包括 398 元的普通版之外还推出了 425.6 元（95 折）的豪华版。

IT之家注：预购豪华版的玩家可以额外获得传说中的勇者服装、传说中的魔法师服装、传说中的僧侣服装、传说中的武术家服装、传说中的魔剑士服装和传说中的战士服装。

本作根据同名动画改编，流程分为剧情模式和记忆神殿两个部分，剧情模式遵照原作剧情展开，玩家可以体验达伊一行人的成长与邂逅，以及众多激斗。

SE 前几天已经公布了本作的最低配置需求和建议配置，而且本作目前也已通过了 Steam Deck 验证。

最低配置：

操作系统：Windows® 10 / 11 （需要 64 位处理器和操作系统）

处理器：AMD Ryzen3 1200 / Intel Core i5-3330

内存：8 GB RAM

显卡：AMD Radeon™ RX 560 / NVIDIA® GeForce® GTX 950

DirectX 版本：11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

推荐配置：

操作系统：Windows® 10 / 11 （需要 64 位处理器和操作系统）

处理器：AMD Ryzen3 1200 / Intel Core i5-3330

内存：8 GB RAM

显卡：AMD Radeon™ RX 470 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3GB)

DirectX 版本：11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

游戏开发制作人葛西表示，本作除了重温达伊的大冒险的故事之外，还准备了名为「记忆神殿」的游戏模式，这种模式具有 Roguelike 游戏的特征。“本来这是为了玩家在故事本篇中卡关时可以练等而准备的内容，但结果制作了充足的分量和机关等，就算只玩这个模式也能十分尽兴。不了解原作，但喜欢 Roguelike（或 Roguelite）游戏的玩家们，欢迎尝试一下！”

游戏简介：

漫画累计发行超过 4700 万部的不朽名作《勇者斗恶龙 达伊的大冒险》，在 2020 年完全重新制作动画之后，现在将以动作 RPG 的形式登场！ 通过你的双手操控小小的勇者达伊和他的伙伴们，去挑战哈德拉率领的魔王军，以及在勇者斗恶龙系列中熟知的怪物们吧！ 同时，原作漫画中的名场面将作为原创道具“牵绊记忆”登场，牵绊记忆会以各种形式强化达伊等人的能力！ 另外，本作还会有 100 多种房间通过随机选择组合而成的原创迷宫“记忆神殿”！驱使自身的智慧与勇气，偶尔再靠一些运气，尝试前往记忆神殿的最深处吧！ 劈开大地，劈开大海，劈开天空，最后再劈开一切…… 务必用你的双手，去体验一下小小的勇者达伊与他的伙伴们所编织的热血故事。 故事： 魔王哈德拉曾经掌管着世界，人们苦不堪言。不过，一位被称为“勇者”的剑士与他的伙伴们打倒了哈德拉，为人们取回了和平。

时光流逝…… 不再被魔王控制的怪物们一同居住在南海的一座孤岛 —— 迪尔穆林岛上，而岛上唯一的人类，就是憧憬勇者的少年“达伊”，他与怪物们非常和平地居住在岛上。

不过，这和平的生活，也因魔王哈德拉的复活而不复存在。



与恩师的约定、与同伴的相遇、无法逃脱的宿命……

为了拯救再次面临危险的世界，渴望成为勇者的少年达伊，开启了自己的冒险！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。