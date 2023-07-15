《勇者斗恶龙：寻宝探险团》上线 Steam，国区售价 298 元

IT之家 7 月 15 日消息，由 Square Enix 开发的《勇者斗恶龙》系列最新延伸作品《勇者斗恶龙：寻宝探险团 蓝色眼眸与天空罗盘》上线 Steam，国区售价 298 元，豪华版捆绑包售价 336 元，支持 Steam Deck，感兴趣的小伙伴点此购买。

IT之家附早期购买特典（截至 7 月 28 日）：

豪华版内容：

游戏简介：

《勇者斗恶龙 寻宝探险团 蓝色眼眸与天空罗盘》是可以在广阔的世界里自由冒险、随心所欲地寻找宝物的寻宝生活 RPG。

生活在维京人之船上的卡缪与玛雅是对感情很好的兄妹，某天在奇妙精灵们的引导下，他们误闯进了异世界，那里被称为“无尽龙之大地”。相传在这片传说大地中沉睡着“七龙石”和许许多多的宝物。

而两人将在怪物横行的大地上，展开梦寐以求的寻宝大冒险！

＜冒险舞台＞

展开冒险的大地“无尽龙之大地”上聚集着生态各不相同的岛屿，每座岛屿上都栖息着琳琅满目的怪物。卡缪和玛雅凭借“龙之短剑”的力量，变得能和这个世界的怪物沟通，于是和住在这片土地上的怪物结为伙伴，一起成长并收集沉睡在大地上的宝藏！

＜据点＞

本作品的主角卡缪和玛雅，为了对抗企图夺取宝藏的竞争探险团，成立了“据点”！只要两人收集宝物的总额上升，即可提升“探险团”的等级，在据点能做更多事情，身为宝藏猎人的能力也会随之增加！

＜竞争探险团＞

在“无尽龙之大地”，为了寻找被藏起来的宝物，有来自不同世界的宝藏猎人的探险团集结在此。以及，在这些宝藏猎人的探险团之中，也有卡缪与玛雅在寻找宝物上是竞争关系的“竞争探险团”！用尽各种手段战胜袭击而来的竞争探险团，守住宝物吧！

＜场地＞

“无尽龙之大地”是由巨大黄金龙的身体所形成的世界。这个世界是由漂浮在空中的六座岛屿所构成，而卡缪和玛雅则是在据点总部的岛以外的五座浮空岛上展开寻宝。这五座浮空岛分别有火山、沙漠或冰原等完全不同的广阔地貌，在各岛屿所遇见的怪物种类也会有所不同哦。