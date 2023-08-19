SE 游戏《无限神速斩：勇者斗恶龙 达伊的大冒险》PC 配置公布，9 月 29 日上线

IT之家 8 月 19 日消息，SE 动作 RPG 游戏《无限神速斩：勇者斗恶龙 达伊的大冒险》公布 Steam 版最低和建议系统需求，已通过了 Steam Deck 验证，9 月 29 日上线。

最低配置：

操作系统：Windows® 10 / 11 （需要 64 位处理器和操作系统）

处理器：AMD Ryzen3 1200 / Intel® Core™ i5-3330

内存：8 GB RAM

显卡：AMD Radeon™ RX 560 / NVIDIA® GeForce® GTX 950

DirectX 版本：11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

推荐配置：

操作系统：Windows® 10 / 11 （需要 64 位处理器和操作系统）

处理器：AMD Ryzen3 1200 / Intel® Core™ i5-3330

内存：8 GB RAM

显卡：AMD Radeon™ RX 470 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3GB)

DirectX 版本：11

存储空间：需要 15 GB 可用空间

IT之家从 Steam 获悉，游戏开发制作人葛西表示，本作除了重温达伊的大冒险的故事之外，还准备了名为「记忆神殿」的游戏模式，这种模式具有 Roguelike 游戏的特征。“本来这是为了玩家在故事本篇中卡关时可以练等而准备的内容，但结果制作了充足的分量和机关等，就算只玩这个模式也能十分尽兴。不了解原作，但喜欢 Roguelike（或 Roguelite）游戏的玩家们，欢迎尝试一下！”

游戏简介：

魔王哈德拉曾经掌管着世界，人们苦不堪言。不过，一位被称为“勇者”的剑士与他的伙伴们打倒了哈德拉，为人们取回了和平。

时光流逝…… 不再被魔王控制的怪物们一同居住在南海的一座孤岛 —— 迪尔穆林岛上，而岛上唯一的人类，就是憧憬勇者的少年“达伊”，他与怪物们非常和平地居住在岛上。

不过，这和平的生活，也因魔王哈德拉的复活而不复存在。



与恩师的约定、与同伴的相遇、无法逃脱的宿命……

为了拯救再次面临危险的世界，渴望成为勇者的少年达伊，开启了自己的冒险！

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