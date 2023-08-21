《潜水员戴夫》制作者：游戏灵感源自《海贼王》《人中之龙》等动漫游戏

IT之家 8 月 21 日消息，此前一款独立游戏《潜水员戴夫》以优秀的内容和玩法受到了不少玩家们的好评，一度成为“现象级游戏”，IT之家曾报道，官方回应本作的标题称“致敬了一位同名的已故澳洲潜水员”。

▲ 图源 《潜水员戴夫》 游戏截图

而日前制作人 Jaeho Hwang 接受了媒体 dualshockers 的采访，当被问及本作的创作灵感来源时，Jaeho Hwang 表示，他最初是在现实中的一家海边寿司店里，想到了《潜水员戴夫》可能的主题。

Jaeho Hwang 同时表示，他看到那的店主“早上捕鱼晚上烹饪”，因此认为以此做成游戏，会引起玩家的游戏欲。

至于游戏的细节部分，Jaeho Hwang 声称，例如《潜水员戴夫》中的‘蓝洞’，这一概念就是来自人气漫画《海贼王》中的 ‘ALLBLUE’。而在管理系统和迷你挑战游戏上，《人中之龙》、《合金装备：和平行者》等作也给予了《潜水员戴夫》巨大的启发。

此外，Jaeho Hwang 还表示，以后将为《潜水员戴夫》添加更多新的支线任务和鱼的种类。

▲ 图源 《潜水员戴夫》 Steam 商店页面

IT之家附游戏简介如下：

美丽的海底中充满了无数鱼种和巨大生物，对何时何地出现的海洋生物，是不是好奇呢？ 避开威胁生物的袭击，获得新鲜的食材。 梦幻般的海洋生态和神秘的古代遗物。海里充满了谜团。 用亲自抓来的新鲜食材做出特别的寿司并销售吧！如果口碑传开，可能会有特别的客人突然来访。 经营寿司店筹集资金，可以探索更深的地方！ 当心！异常现象导致的巨大蓝洞里有未知生命体等着您的到来。随时充分强化您的装备。对抗巨大生物，对保护自己会有很大帮助的。

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