韩版《黑神话》：NEXON 子公司发布虚幻 5《Project V》演示视频，画质出色

IT之家 8 月 16 日消息，NEXON 旗下工作室 MINT ROCKET（《潜水员戴夫》开发商）在官方网站上开放了 LAB 专案页面，并发布了一部名为《Project V》的技术展示视频（IT之家注：官方不曾确认是否会开发完整游戏）。

这段视频一经放出便吸引到了大量关注，因为其画面效果非常出色，还有网友指出其中一部分打斗场景很像之前同样因为一段宣传 PV 爆火的《黑神话：悟空》，只是将战斗对象换成了虎妖。

在视频中，玩家可以看到一名类似巫师的人物复活老虎，而似乎邪恶化的巨虎开始与穿着古代服装的角色展开激烈战斗。研发团队试图通过该视频展示毛发、服装与角色动作等方面。

据介绍，这款视频基于虚幻 5 引擎打造，背景是中世纪氛围的动作场景，其中包含许多韩国本土的建筑、服装和故事传说，但并未进一步披露项目进展与更多详情。

MINT ROCKET 表示，LAB 是其旗下一个品牌专案，旨在通过发布采用最新游戏引擎、次世代技术与视觉效果打造的视频，来分享其研究成果。LAB 将与 MINT ROCKET 旗下的游戏如《潜水员戴夫》、《PROJECT TB》、《PROJECT NAKWON》等一起在官网上展示。

值得一提的是，这段技术展示视频主要是为了展示其技术成果而制作的，也就是秀肌肉的意味，因此融合了多种游戏类型中的元素，例如冷兵器黑科技、美少女剑士和枪炮热武器等东西方多元文化，但也不排除以此整合出一款游戏的可能，例如 FF14 那种多人在线游戏。

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