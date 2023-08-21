中国电信：7 月移动用户数 4.03 亿户，其中 5G 套餐用户数 2.98 亿户

IT之家 8 月 21 日消息，中国电信发布了 7 月主要运营数据公告，当月移动用户数 4.03 亿户，当月净增 78 万户，其中 5G 套餐用户数 2.98 亿户。有线宽带用户数 1.87 亿户，当月净增 60 万户。
作为参考，IT之家找到了上个月的运营数据。中国电信 6 月移动用户数达 4.02 亿户，当月净增 79 万户，其中 5G 套餐用户数达 2.95 亿户，当月净增 424 万户。
根据中国电信前几天发布的半年报，中国电信上半年营业收入为 2,587 亿元，同比增长 7.7%；上半年实现归母净利润 201.53 亿元，同比增长 10.2%。中期每股派发现金股利 0.1432 元。
今年上半年，公司移动通信服务收入继续保持良好增长，达到人民币 1016 亿元，同比增长 2.7%，其中，移动增值及应用收入达到人民币 154 亿元，同比增长 19.4%，5G 套餐用户渗透率达到 73.4%，移动用户 ARPU3 达到人民币 46.2 元，同比增长 0.4%。
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