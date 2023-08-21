科技一周大事（8 月 14 日-20 日）：宁德时代发布全球首款磷酸铁锂 4C 电池、消息称华为正在测试 5G 基带和 SoC、消息称苹果 iPhone 15 系列支持有线 35W 充电

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（8 月 14 日-20 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、TechInsights：今年 Q2 中国超美国成苹果 iPhone 出货量最大单一市场，印度全球第五

调研机构 TechInsights 近日发布 2023 年 Q2 苹果 iPhone 全球出货量报告，全球五大 iPhone 单一市场依次为中国、美国、日本、英国和印度。>> 查看详情

2、特斯拉回应“机场禁止入内”：哨兵模式数据仅存储在车辆本地，无法远程查看

据报道，8 月 12 日，湖南岳阳，有网友爆料称，三荷机场的停车场立有告示，写道“涉密管制区域，禁止特斯拉入内”。机场公安接线人员表示确实贴有这样的告示。原因在于，特斯拉车辆带有某种模式，车主离开后会对车身周边环境进行录像。该工作人员说，现在很多单位都禁止特斯拉入内，机场员工的特斯拉也不能进入。

对此，特斯拉官方微博发布公告，针对近日网友关心的特斯拉“哨兵模式”进行了回应：哨兵模式数据仅存储在车辆本地，无法远程查看。>> 查看详情

3、2023 雷军年度演讲

2023 年 8 月 14 日晚上 19:00，雷军第四次年度演讲「成长」在国家会议中心举行。在三小时的演讲中，雷军分享了过去 30 多年经历的几次关键成长和感悟，也发布了多款年度新品：

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雷军：小米 4 月组建大模型团队，新版小爱同学今日起开启邀请测试 >> 查看详情

4、消息称特斯拉部署全自动驾驶方案 FSD 入华，招募本地运营团队

据 36 氪报道，特斯拉正在中国组建一个 20 人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案 FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地。产业链知情人士称，“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”>> 查看详情

5、一加 Ace 2 Pro 手机发布：号称安卓硬件天花板，2999 元起

一加 Ace 2 Pro 已正式发布，官方称新机将推高行业上限，号称安卓硬件天花板，搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，全球首发 24GB 超级内存，采用 LPDDR5X 规格，并带来支持 UFS4.0 的 1TB 超大存储。

售价如下：

12+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3399 元

24GB+1TB 售价 3999 元

原神派蒙主题礼盒（16GB+512GB）售价 3599 元 >> 查看详情

6、消息称富士康开始在印度生产苹果 iPhone 15 手机

据彭博社报道，苹果公司的代工厂富士康已经在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）开始生产 iPhone 15，以进一步缩小其印度业务与中国大陆主要制造基地之间的差距。>> 查看详情

7、宁德时代发布全球首款磷酸铁锂 4C 电池“神行超充电池”，充电 10 分钟续航 400 公里

宁德时代 8 月 16 日下午推出“神行超充电池”新品，号称是全球首款磷酸铁锂 4C 电池。据介绍，神行超充电池支持充电 10 分钟，续航 400 公里，即使在-10°C 低温环境下也可实现 30 分钟充至 80%，总续航可达 700 公里。>> 查看详情

8、Nature 发文：LK-99 不是超导体

连续多日的室温超导疑云，似乎已经一锤定音，划上终点。近日，Nature 发文：《LK-99 不是室温超导体 —— 科学侦探如何解开这个谜团》。作者 Dan Garisto 是一位有物理学学位的科学作家，曾就职于费米实验室。

8 月 16 日，中科院物理所，对来自三个不同课题组的 LK-99 样品进行了更细致的研究，认为三个独立样品体现出的电磁特性都是来源于其中的硫化亚铜，否认了 LK-99 的室温超导性。>> 查看详情

9、消息称华为正在测试 5G 基带和 SoC，后者综合性能达到次旗舰水准

据爆料，某厂商正在测试 5G 基带和 SoC，后者设计的综合性能是“当前次旗舰水准”，命名“可能会很旗舰”。从文尾表情来看，该厂商预计为华为。

有网友在爆料微博评论区询问“后者多少纳米”，该博主回复称“希望效果可以接近 7nm 那种”。据腾讯《深网》消息，本月初，有渠道商表示华为高端 5G 手机或 10 月后上市。>> 查看详情

10、工信部许可中国电信 2/3/4G 的 800MHz 频段改用于 5G，增强覆盖和穿透

工信部无线电管理局 8 月 17 日发布公告，为进一步提升 5G 对乡镇、农村及边远地区的覆盖质量，加大无线电频谱资源对 5G 高质量发展的支持力度，近日，工业和信息化部许可中国电信将现网用于 2G / 3G / 4G 系统的 800MHz 频段频率重耕用于 5G 公众移动通信系统。>> 查看详情

11、消息称苹果 iPhone 15 系列支持有线 35W 充电

根据国外科技媒体 9to5Mac 报道，苹果下月发布的 iPhone 15 系列最高支持 35W 的有线充电。目前无法确认的一点是，是 iPhone 15 Pro 机型，还是 iPhone 15 全系机型支持 35W 有线充电，这有待后续苹果官宣。>> 查看详情

12、奇瑞回应与华为合作：新品牌隶属奇瑞旗下，定位相当于电动化宝马

奇瑞汽车执行副总经理、汽车工程技术研发总院院长高新华 8 月 17 日受访时表示，奇瑞与华为合作打造的新品牌智界相当于电动化的“宝马”，星纪元品牌是电动化“奔驰”，两品牌针对不同人群。>> 查看详情

13、今年底上海合规网约车要达八成，滴滴将清退 2.5 万台不合规车辆

据澎湃新闻报道，8 月 18 日上午，上海市道路运输局联合相关部门对滴滴出行进行了约谈，上海市道路运输管理局在约谈现场明确，到 2023 年底，上海合规的网约车要达到 80%。滴滴方面表示，到今年 9 月底，要清退全市 2.5 万台不合规车辆。>> 查看详情

14、IGN 、英伟达发布《黑神话：悟空》上手前瞻，大量全新实机画面公开

8 月 20 日上午 10:00，IGN 中国在官方B站账号上发布了 RPG 游戏《黑神话：悟空》的上手前瞻视频，大量实机画面得到公开，一起来看一看。>> 查看详情

15、知名“废柴”表情包柴犬 Balltze 离世，主人：请记得它为这个世界带来的欢乐

经常在网上冲浪的小伙伴肯定有看到过这张表情包，柴犬名为“Balltze”。Balltze 的主人 8 月 19 日在 IG 上发文宣布它在一场手术中永远睡着了，并希望大家不要为此感到悲伤，“请记得 Balltze 为这个世界带来的欢乐”。>> 查看详情

16、俄罗斯航天局：Luna-25 探测器偏离设计轨道，已坠入月球

俄罗斯 Luna-25 探测器原定于 8 月 19 日自行进入最终的绕月预着陆轨道，然后在周一（8 月 21 日）左右进行着陆尝试，但却发生了意外：“在操作过程中，自动站上出现了紧急情况，无法按照指定参数进行机动。” 从俄罗斯航天局 Roscosmos 官方 Telegram 获取到了最新消息：根据初步分析结果，由于实际冲量参数与计算值存在偏差，Luna-25 探测器偏离了设计轨道并与月球相撞，它已不复存在。>> 查看详情

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