免费开玩：腾讯代理的育碧 3A 游戏《全境封锁 2》国服 9 月 20 日正式上线

IT之家 8 月 21 日消息，腾讯代理的 《全境封锁 2》国服今年 4 月份就开始了体验服测试，现在这款游戏终于确认将在 9 月 20 日正式上线，预约即可领取国服专属熊猫时装。

除此之外，Next 工作室的《重生边缘》将在 9 月 8 日正式上线，而《卡拉彼丘》在 9 月上线新版本。

同时，该作放出了国服的定档预告视频，确认这将会是一款免费游戏（IT之家注：海外采用付费买断 + DLC + 外观开箱）。

从预告来看，《全境 2》国服在画面上至少不存在会明显影响观感的调整，原有的英文配音也得到了保留。

《全境封锁 2》由育碧 Massive Entertainment 以及育碧全球七家工作室联合研发，是开放世界在线射击 RPG 游戏。自 2019 年国际服发售以来，《全境封锁 2》迅速成为育碧旗下最畅销的多人在线射击游戏之一。在游戏中，玩家将在战斗中不断成长，与敌对势力对抗以匡扶正义。

《全境封锁 2》国服测试所需电脑基础配置要求 GTX 1060，推荐配置要求 RTX 2060。

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