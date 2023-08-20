育碧海战游戏《碧海黑帆》封测配置需求公布：最低 GTX 1060，推荐 RTX 2070

IT之家 8 月 20 日消息，育碧开发多年的海战游戏《碧海黑帆》将于 8 月 24 日至 28 日开启封闭 Beta 测试，PC 玩家可以通过 Ubisoft Connect 游玩，但仅限于收到“邀请”的玩家。

官方现公布了本次测试的详细 PC 配置需求，具体如下：

推荐配置（1080p / 60fps）：

操作系统：Windows 10 / Windows 11

处理器：Intel Core i7-8700K、AMD Ryzen 5 3600 或更高

内存：8 GB（双通道）

显卡：NVIDIA RTX 2070 (8 GB)、AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) 或更高

硬盘：65 GB（推荐 SSD）

最低配置（1080p / 30fps）：

操作系统：Windows 10

处理器：Intel Core i7-4790、AMD Ryzen 5 1600 或更高

内存：8 GB（双通道）

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)、AMD Radeon RX 570 (8 GB) 或更高

硬盘：65 GB（推荐 SSD）

据介绍，玩家可以在本次封测中体验主要战役，以及赏金合约、副合约、可重复合约和商队世界事件等，完成这些内容可以提升声望等级。

玩家还可以彼此见面、制作船只和武器、储存战利品等，也可以出售从别人那里掠夺来的财宝，结识其他的派系，并发现可以购买稀有物品的隐藏地区。

《碧海黑帆》是一款由育碧制作的海盗题材的游戏，最初是作为《刺客信条 4：黑旗》的衍生作品开发的，于 2017 年正式公布，目前已经经过 6 次跳票，最新的时间是 2023-24 年初登陆 XSX|S、PS5 以及 PC 平台，不过IT之家暂未查到具体发售日期。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。