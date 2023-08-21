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Windows QQ 客户端 9.7.13 版现远程代码执行漏洞，官方紧急更新修复

2023/8/21 19:50:54 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 Alejandro86软媒用户1520111爱德蒙唐泰斯吾爱317Neko_233 的线索投递！

IT之家 8 月 21 日消息，赛博昆仑是国内一家较为知名的网络安全公司，该公司今日报告称 Windows 版腾讯 QQ 桌面客户端出现高危安全漏洞，据称“黑客利用难度极低、危害较大”，腾讯刚刚已经紧急发布了 9.7.15 版本 QQ，修复了该漏洞

据悉，攻击者只需要构造一个极其简单的消息链接，当用户在 QQ 好友或 QQ 群里点击该消息链接，QQ 就会自动下载并打开这个恶意文件。

IT之家经过查询得知，此漏洞问题影响 Windows 版 QQ 9.7.13 及之前版本，目前腾讯已经紧急发布了 Windows 版（传统版本）QQ 9.7.15 版本，解决了该问题，IT之家的小伙伴们可以在这里下载

而 QQ NT 版本不受该漏洞影响，不过考虑到 NT 版本 QQ 采用 Electron 架构，部分用户较为排斥该版本 QQ，更愿意使用传统版本 QQ，因此这批用户若还未更新最新 QQ 版本，不宜点击聊天窗口中的任何不明网络链接

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关键词：QQ网络安全黑客

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