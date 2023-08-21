消息称 NAND 闪存需求复苏乏力，三星电子和 SK 海力士下半年考虑继续减产

IT之家 8 月 21 日消息，近来 NAND 闪存客户需求低迷，IT之家早前曾报道，三星电子此前计划停止其位于韩国平泽市 P1 工厂的部分 NAND 闪存生产设备，并令暂停存储芯片第六代 V-NAND 成熟型制程报价，低于 1.6 美元者（当前约 12 元人民币）全面停止出货。

据外媒 BusinessKorea 报道，在市场需求未明显好转的情况下，三星电子和 SK 海力士正面临不小的压力，库存依旧处在高位，下半年考虑将继续减产。

外媒表示，同 DRAM 相比，NAND 闪存需求复苏缓慢，虽然随着 AI 需求的增加，DRAM 的利润状况有所改善，但需求并不高，当下依然处于“供过于求”状态。

外媒称，三星电子和 SK 海力士这两大厂商，正计划在下半年通过减少 NAND 闪存的产量来管理库存，以避免 NAND 闪存不理想的市场状况对正在复苏的 DRAM 市场带来负面影响，。

据悉，三星电子负责存储业务的设备解决方案部门的库存，在上半年结束时已增至 33.69 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1836.1 亿元人民币），高于去年年底时的 29.06 万亿韩元。SK 海力士在上半年结束时的库存为 16.42 万亿韩元（当前约 894.89 亿元人民币），较去年年底也增加了 5%。

而在二季度的财报分析师电话会议上，三星电子表示在下半年将继续削减以 NAND 闪存为中心的存储半导体的产量，而 SK 海力士也宣布他们计划在下半年将 NAND 闪存的产量削减 5%-10%。

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