《DOTA2》TI12 中国赛区预选赛结束：AzureRay 战队夺冠

IT之家 8 月 21 日消息，《DOTA2》宣布 AzureRay 战队以 3-1 战胜 XG，获得本次 TI12 中国赛区预选赛冠军，将和 PSG.LGD 一同出征 2023 年国际邀请赛。

IT之家注意到，TI12 预选赛除了已经结束的中国赛区，还有 5 个赛区的比赛：

北美 ：8 月 17-21 日（1 个）

南美和东欧 ：8 月 22-26 日（南美 2 个，东欧 1 个）

东南亚和西欧：8 月 27-31 日（西欧 2 个，东南亚 1 个）

今年官方将“国际邀请赛” 分为两个不同的阶段，有两个不同的名字： 国际邀请赛之路，其中包括小组赛和淘汰赛，上演二十支 Dota 顶尖战队角逐到剩下八支队伍的好戏； 国际邀请赛，最后的八支队伍争夺冠军之神盾。

第一个周末是小组赛（10 月 12-15 日），第二个周末是淘汰赛（10 月 20-22 日），最后一个周末是决赛（10 月 27-29 日）。

值得一提的是，《DOTA2》2023 年国际邀请赛现场门票将于 8 月 25 日在 Ticketmaster 开售。

位于气候宣言竞技场的 2023 年国际邀请赛

现场门票将于太平洋时间 8 月 25 日上午 10 时在 Ticketmaster 开售

门票将以赛事全程的三天套票进行售卖，售价为 699 美元（当前约 5103 元人民币） + 手续费

将门票与 Steam 账号绑定后现场观众都会获得一件 2023 年猩红见证者的珍藏（并且在赛事期间还有机会继续获得）

位于西雅图会议中心峰会大厦的国际邀请赛之路 - 淘汰赛

现场门票将于太平洋时间 8 月 28 日上午 10 时在 Ticketmaster 开售

门票将以三天分开的单日票进行售卖，售价为 99 美元（当前约 723 元人民币） + 手续费

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