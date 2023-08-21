全球首发：TCL 宣布将推出 115 英寸 QD-MiniLED 电视新品

IT之家 8 月 21 日消息，100 英寸以内的 MiniLED 电视想必大家都已经见怪不怪了，但 TCL 电视官方今日宣布将推出旗下最大尺寸的 QD-MiniLED 新品 TCL X11G Max，对角线足足达到了 115 英寸。

目前还没有关于这款 115 英寸电视的具体参数。作为参考，IT之家找到了普通 TCL X11G Mini LED 电视的数据。

TCL 于今年 3 月正式推出旗舰电视新品 —— TCL X11G。该系列电视拥有 75/85/98 英寸三个版本，搭载 TCL QD-MiniLED 显示屏，分别为 19999、27999、44999 元。

该电视拥有 5184 分区背光，峰值亮度达 5000 尼特，支持 5000 万：1 的对比度，采用 6 核 LED 芯片，亮度、能效均实现大幅提升；结合 16bit 超精密背光控制，能够呈现更多亮暗细节。

此外，TCL X11G 搭载 1296 颗驱动芯片，采用双向 16bit 专利技术，拥有 16bit 环境亮度感知和 16bit 环境色温感知能力；结合 16bit 背光控制和 16bit 混合控光技术带来 65000 级精准控光和色温精控。

TCL X11G 还支持全链路 4K 144Hz 高刷，同时支持 240Hz 刷新率倍增技术（T・HRR 专业版），搭载了领曜芯片 M2，以及一颗 TXR MiniLED 画质增强芯片。

该系列电视拥有护眼无频闪、防蓝光、环境光自适应、自然光、MEMC 运动防抖技术，配有 8 声道安桥 4.2.2 HiFi 音响，搭载 4 颗独立功放芯片。

软件方面，TCL X11G 搭载了全新升级的灵控桌面，开机无广告，支持遥控器一键打开应用。

其余方面，TCL X11G 搭载 4GB + 128GB 存储，支持 WiFi 6，配有 4 个 HDMI 2.1 接口 + USB 3.0 接口 + USB 2.0 接口。

值得一提的是，华为前段时间有多款智慧屏新品通过了蓝牙认证，也包括 100/110/130 英寸型号。

▲ 图源华为官网

目前华为旗下最大尺寸智慧屏产品为发布于 2021 年 7 月的华为智慧屏 V98，29999 元起。这款电视配备 98 英寸 LCD 显示屏，支持 120Hz 刷新率，分辨率为 3840 x 2160 像素，典型亮度为 450 nit，色域为 90% DCI-P3（典型值）。

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