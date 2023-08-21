7 月网约车行业运行情况：订单量前 10 名包括享道出行、如祺出行

IT之家 8 月 21 日消息，交通运输部官方公众号发文，据网约车监管信息交互系统统计，截至 2023 年 7 月 31 日，全国共有 322 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 4 家；各地共发放网约车驾驶员证 597.6 万本、车辆运输证 250.4 万本，环比分别增长 3.2%、2.9%。网约车监管信息交互系统 7 月份共收到订单信息 8.21 亿单，环比上升 7.6%。

IT之家从文中获取到，在订单量前 10 名的平台中，按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是享道出行、如祺出行、携华出行、万顺叫车、T3 出行、及时用车、阳光出行、曹操出行、滴滴出行、花小猪出行。本月订单合规率增长前 3 名的依次是阳光出行、及时用车、如祺出行；增长最后 3 名的依次是携华出行（-0.3%）、曹操出行（-0.4%）、T3 出行（-0.8%）。

其中，面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台（俗称“聚合平台”）完成 2.32 亿单，环比上升 6.4%。按订单合规率由高到低的分别是滴滴出行、高德打车、美团打车、花小猪出行、百度打车、腾讯出行、携程用车。

在各主要中心城市中，按订单合规率从高到低排名分别是杭州、厦门、深圳、广州、海口、重庆、郑州、青岛、兰州、福州、合肥、天津、南京、南昌、南宁、济南、成都、太原、宁波、呼和浩特、长沙、贵阳、西安、长春、武汉、银川、西宁、哈尔滨、石家庄、上海、沈阳、北京、昆明、大连。其中，杭州、厦门、深圳、广州、海口、重庆、郑州、青岛、兰州、福州、合肥、天津、南京、南昌、南宁、济南、成都、太原等 18 个城市订单合规率均在 80% 以上。本月订单合规率增长前 3 名的依次是合肥、石家庄、广州；增长最后 3 名的依次是长春（-3.7%）、武汉（-4.1%）、宁波（-4.6%）。

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