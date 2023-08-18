今年底上海合规网约车要达八成，滴滴将清退 2.5 万台不合规车辆

IT之家 8 月 18 日消息，据澎湃新闻报道，8 月 18 日上午，上海市道路运输局联合相关部门对滴滴出行进行了约谈，上海市道路运输管理局在约谈现场明确，到 2023 年底，上海合规的网约车要达到 80%。滴滴方面表示，到今年 9 月底，要清退全市 2.5 万台不合规车辆。

据上观新闻此前报道，自 8 月 14 日起，市交通委、市道路运输局、市公安局、市市场监管局、市通信管理局等多部门，对上海 18 家合规网约车平台公司以及滴滴出行、高德打车平台进行联合约谈。

约谈中，多部门组成的上海市交通运输新业态协同监管工作专班，督查平台公司各项工作的推进落实情况，进一步重申管理要求。对推进落实不力的平台公司，要求拿出年底前每月落实的量化计划。后续，协同监管工作专班将根据各平台公司推进时间表，加强督促跟踪，要求各平台公司必须按照承诺，做到每月有推进，每月有落实，确保各项管理要求落地。对拒不落实或落实不力的平台企业，不排除进一步采取联合上户检查，以及视情暂停区域内互联网服务等联合处置措施。

据IT之家此前报道，7 月 26 日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室就曾组织对滴滴出行、高德打车、T3 出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。

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