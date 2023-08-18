Linux 平板电脑 StarLite 5 问世：搭载 Ubuntu、12.5 英寸、售 3285 元人民币

IT之家 8 月 18 日消息，英国硬件公司 Star Labs 发布了旗下 Linux 平板电脑 StarLite 5，该平板采用 12.5 英寸屏幕，搭载英特尔 Alder Lake N200（1.0Ghz 四核）处理器，16GB 运行内存，目前在官网暂未开售，仅公布了价格信息，标准版首发价为 3285 元人民币。

▲ 图源 Star Labs

▲ 图源 Star Labs

▲ 图源 Star Labs

IT之家归纳该平板相关配置信息如下：

屏幕

采用 IPS 技术的 10 点触摸 12.5 英寸显示屏

16:10 比例，2880x1920 分辨率

处理器

英特尔 Alder Lake N200，1.00GHz 四核（可超频到 3.70GHz，具有 6MB 智能缓存）

内存

16GB 4800MHz LPDDR5 板载内存

存储空间

512GB 第三代 PCIe 固态硬盘（支持选配 1TB、2TB）

扩展性

Micro HDMI

USB Type C 3.2 x 2 （65W）

支持 Micro SD 存储卡

3.5mm 耳机插孔

支持安装操作系统

Ubuntu 22.04 LTS（64 位）或更新版本

elementary OS 6.1（64 位）或更新版本

Linux Mint 21（64 位）或更新版本

Manjaro 21.3.7（64 位）或更新版本

MX Linux 21.1（64 位）或更新版本

Zorin OS 16.1（64 位）或更新版本

Windows 11 22H1（64 位）或更新版本

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