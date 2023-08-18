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Linux 平板电脑 StarLite 5 问世：搭载 Ubuntu、12.5 英寸、售 3285 元人民币

2023/8/18 18:01:42 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 18 日消息，英国硬件公司 Star Labs 发布了旗下 Linux 平板电脑 StarLite 5，该平板采用 12.5 英寸屏幕，搭载英特尔 Alder Lake N200（1.0Ghz 四核）处理器，16GB 运行内存，目前在官网暂未开售，仅公布了价格信息，标准版首发价为 3285 元人民币

▲ 图源 Star Labs

▲ 图源 Star Labs

▲ 图源 Star Labs

IT之家归纳该平板相关配置信息如下：

  • 屏幕

  • 采用 IPS 技术的 10 点触摸 12.5 英寸显示屏

  • 16:10 比例，2880x1920 分辨率

  • 处理器

  • 英特尔 Alder Lake N200，1.00GHz 四核（可超频到 3.70GHz，具有 6MB 智能缓存）

  • 内存

  • 16GB 4800MHz LPDDR5 板载内存

  • 存储空间

  • 512GB 第三代 PCIe 固态硬盘（支持选配 1TB、2TB）

  • 扩展性

  • Micro  HDMI

  • USB Type C 3.2 x 2 （65W）

  • 支持 Micro SD 存储卡

  • 3.5mm 耳机插孔

  • 支持安装操作系统

  • Ubuntu 22.04 LTS（64 位）或更新版本

  • elementary OS 6.1（64 位）或更新版本

  • Linux Mint 21（64 位）或更新版本

  • Manjaro  21.3.7（64 位）或更新版本

  • MX Linux 21.1（64 位）或更新版本

  • Zorin OS 16.1（64 位）或更新版本

  • Windows 11 22H1（64 位）或更新版本

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关键词：Linux 平板StarLiteUbuntulinux

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